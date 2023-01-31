Kılıçdaroğlu'ndan Sayıştay'a rest: Raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem yakarım sizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Sayıştay ve denetçilerine seslendi. Kılıçdaroğlu, "Partimizin uzmanları devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ben korktum mu! Vız gelir, tırıs gider. İktidara geldiğimizde o raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem, görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin uzman ekiplerinin hazineden çalınan paraların peşine düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, Sayıştay ve denetçilerine seslendi.

"BAY KEMAL ASLA VE ASLA GERİ ADIM ATMAZ"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı; "Asıl panik ne zaman başladı biliyor musunuz? Partimizin uzman ekipleri, hazineden çalınan paraların peşine düştüğü an. O raporlar geldiğinde paniğe kapıldılar. Devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ben korktum mu! Vız gelir, tırıs gider, Bay Kemal asla ve asla geri adım atmaz! Kaya gibiyiz, sır gibiyiz, yiğit gibiyiz, asla geri adım atmayacağız! Her şeyleriyle gelsinler, bir milim geri adım atmayacağız.

"KİM GÖREVİNİ YAPMIŞ KİM YAPMAMIŞ GÖRECEĞİZ"

Sayıştay'a ve onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. Meclisin bütçesini denetleyen Sayıştay'dır çünkü. İktidara geldiğimizde o raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem, görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir! Milletimin önünde açıkça ifade ediyorum, raporda görmezsem yakarım sizleri! 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde kendi raporlarımızı sizin raporlarınızla karşılaştıracağım. Kim görevini yapmış kim yapmamış göreceğiz. Sayıştay'a son bir şans vermek için onlardan randevu talep edeceğim ve baş başa ayrıntılı konuşacağım."