Kiğılı'dan çalışanlarına tartışma yaratan kılık-kıyafet uyarısı! Kullanılan ifadeler mavi yakalıları kızdırdı

Erkek giyim markası Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliğine yönelik bir hatırlatma e-postasında özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçınılması konusunda hatırlatma yapıldı. Uyarının gerekçesi olarak "mavi yakalılar" ile birlikte çalışılmasının gösterilmesi tepkilere neden oldu.

MAVİ YAKALILAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Söz konusu çalışanlara gönderilen metinde, "Değerli Çalışma Arkadaşlarımız, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kılık-kıyafet prosedürünü tekrardan hatırlatmak istedik. Aksesuar, saç bakımı, dekolte, etek boyu ile ilgili kurallar, kılık-kıyafet prosedürümüzde açıkça belirtilmiştir. Mavi yaka çalışma arkadaşlarımız ile birlikte çalıştığımız için özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız. Sevgi ve Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

"BİR KİŞİNİN İNSİYATİFİNDE ONAYIMIZ OLMADAN YAZILMIŞ"

Konuya ilişkin Kiğılı'dan yapılan kurumsal açıklamada ise "Kiğılı markasını temsilen bir kişinin inisiyatifinde yazılmış, onayımız dahilinde olmayan ve haddini aşan ifadelerle dolu bu açıklama metni için oldukça üzgün olduğumuzun altını çizmek isteriz" denildi.

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