Kiğılı 87 Yıllık Mirasını Yenileyen Kurumsal Kimliğini Tanıttı

Kiğılı, 87 yıllık mirasını geleceğe taşıyan yeni kurumsal kimliği ve logosunu tanıttı. "Hayatın her anı özgüvenli ve rahat" vizyonuyla uyumlu olarak şekillenen bu dönüşüm, markanın yenilikçi yaklaşımını güçlendirirken marka deneyimini yeniden tanımlıyor.

Mirasla modernliği birleştiren dönüşüm

Yapılan açıklamaya göre marka, bu adımla hem köklerine sadık kalıyor hem de geleceğin stil kodlarına cesur bir yaklaşım getiriyor. Köklü geçmişinden aldığı güçle erkeklerin hayatına eşlik etmeye devam eden marka, uzmanlığını ve kalite anlayışını yalnızca giyim değil, yaşam kültürü ekseninde yeniden yorumluyor. Yenilenen kurumsal kimlik ise bu anlayışı, daha yalın ve daha kapsayıcı bir deneyime dönüştürüyor.

Kiğılı'nın yeni kurumsal kimliği; köklü mirasından aldığı ilhamı modern tasarım kodlarıyla buluşturarak iddialı bir dönüşümü anlatıyor. Geçmişinden gelen geometrik formları koruyarak daha kapsayıcı, yalın ama aynı zamanda daha güçlü bir logoya evrilen marka, görsel dünyasını da baştan sona yeniden tanımlıyor. Erkekleri anlayan doğallık ve empatiyi yansıtan fotoğraf stili, güveni simgeleyen lacivert ve modernliği vurgulayan açık mavi ton bu dönüşümün temel taşlarını oluşturuyor. Geçmişten bugüne uzanan çizgilerin dinamik kullanımı, zamansız tipografi ve sade ama güçlü hatlarla birleşerek Kiğılı'nın "Hayatın her anı özgüvenli ve rahat" vizyonunu modern tasarım diliyle buluşturuyor. Yeni kimlik, markanın hem Türkiye'de hem de yurt dışında modern, net ve güçlü bir duruş sergilemesini sağlıyor.

"Hayatın her anı özgüvenli ve rahat" vizyonu kimliğe yansıdı

Kiğılı CEO'su Sena Suerdem, yeni kimlik hakkında şunları söyledi: "87 yıllık mirasımızı geleceğe taşırken, değişimin gücüne ve sürekliliğine inanıyoruz. Yeni kurumsal kimliğimiz ve logomuz, Kiğılı'nın erkeklerin hayatındaki her ana eşlik eden, dönüştüren ve ilham veren marka olma vizyonunu yansıtıyor. Gücünü köklü geçmişinden alan Kiğılı, bugün daha yalın, daha kapsayıcı ve daha modern bir ifade ile yoluna devam ediyor. Bu dönüşüm; yalnızca görsel bir yenilenme değil mağazalarımızdan dijital platformlarımıza, iletişim dilimizden çalışan deneyimimize kadar markayla temas edilen her noktada hissedilecek. Amacımız; her erkeğin hayatın her anında özgüvenle ve rahatlıkla var olmasını sağlamak" dedi. - İSTANBUL