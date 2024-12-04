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Kiğılı, 11. Kez 'En Beğenilen Marka' Ödülünü Kazandı

Kiğılı, 11. Kez 'En Beğenilen Marka' Ödülünü Kazandı
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Kiğılı, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde erkek giyim kategorisinde 'En Beğenilen Marka' seçilirken, Barış Arduç da 'En Beğenilen Erkek Marka Yüzü' ödülünü aldı. CEO Sena Suerdem, bu başarıyı tüketici güvenine ve bağlılığına atfetti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) tarafından üst üste 11'inci kez ödüle layık görülen Kiğılı, erkek giyim kategorisinde 'En Beğenilen Marka' seçilirken, Barış Arduç'un marka yüzü olarak yer aldığı kampanyalarıyla 'En Beğenilen Erkek Marka Yüzü' kategorisinde de birincilik kazandı.

Türkiye'nin erkek giyim moda perakende markası Kiğılı, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD), AKADEMETRE Türkiye iş birliğiyle düzenlediği "En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları" araştırmasında 11'inci kez ödüle layık görülerek önemli bir başarı elde etti. Marka, erkek giyim kategorisinde 'En Beğenilen Marka' ve 'En Beğenilen Erkek Marka Yüzü' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Barış Arduç'un marka yüzü olarak yer aldığı kampanyalar, tüketicilerden büyük beğeni toplayarak bu ödülün kazanılmasında önemli bir rol oynadı.

Köklü marka geçmişini Barış Arduç ile daha ileri taşıdı

Kiğılı, son dönemde Barış Arduç'un marka yüzü olduğu kampanyalarla büyük bir ivme kazandı. "Üstüme Rahat Bi' Şeyler Alayım" ve "Üstünde Ne Var?" kampanyaları hem tüketicilere ilettiği mesajlarla hem de markanın smart casual ve rahatlık temasını vurgulayan yaklaşımıyla geniş kitlelere ulaştı. Bu kampanyalar, özellikle genç nesil tarafından sahiplenilirken, Kiğılı'nın şıklık ve rahatlık anlayışını en iyi şekilde temsil etti.

"Bu ödül, marka olarak doğru bir yolda olduğumuzun kanıtıdır"

Kiğılı CEO'su Sena Suerdem ödül töreninde yaptığı konuşmada, tüketicilerin güveni ve bağlılığı sayesinde markanın elde ettiği başarıyı vurguladı. Suerdem, "Marka olarak erkek giyim kategorisinde kazandığımız ödül yıllardır süregelen müşteri güveninin ve sadakatinin somut bir yansımasıdır. 11'inci kez erkek giyim kategorisinde 'En Beğenilen Marka' ünvanına layık görülmek, sadece bir başarı değil, aynı zamanda sorumluluğumuzun da bir ifadesidir. Barış Arduç'un marka yüzümüz olarak yer aldığı kampanyalar, özellikle genç nesillerle bağ kurmamızda ve Kiğılı'nın 'rahatlık ve şıklık' anlayışını geniş kitlelere ulaştırmamızda büyük rol oynadı. Tüketicilerimiz, bu kampanyalarla hem markamızı yeniden keşfettiler hem de Kiğılı'nın hayatın her anında yanlarında olan bir marka olduğunu bir kez daha deneyimlediler. Bu ödül, yalnızca bugüne kadar yaptıklarımızın bir tescili değil, gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmamız için bir motivasyon kaynağıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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