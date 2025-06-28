Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo

Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
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Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisiyle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Merkez Bankası tahminine göre enflasyon %1,61 olursa, memurlara %15,84; emeklilere ise %16,81 ile %17,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Evde bakım desteğinden kıdem tazminatına, engelli ve yaşlı aylıklarından bedelli askerlik ücretine kadar birçok ödeme kalemi de yeniden belirlenecek.

Temmuz ayına yaklaşırken milyonlarca çalışan ve sosyal destek alan vatandaş gözünü açıklanacak enflasyon verisine çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı verisiyle birlikte 2025'in ilk altı aylık enflasyon oranı kesinlik kazanacak.

GÖZLER HAZİRAN AYI ENFLASYONUNDA

Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketine göre; haziran enflasyonunun %1,61 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, ilk 6 aylık toplam enflasyon %16,94'e ulaşacak. Bu da memurlar için %10,32 enflasyon farkı ve %5 toplu sözleşme zammı anlamına geliyor. Beklenen toplam artış oranı ise %15,84 olacak. Bu artış, yalnızca memur maaşlarını değil, aynı zamanda bu maaşlara endeksli sosyal yardım ve tazminat ödemelerini de etkileyecek.

Öne Çıkan Yeni Tutarlar (Tahmini):

  • Evde bakım desteği: 10.125 TL → 11.729 TL
  • 18 yaş altı engelli aylığı: 3.723 TL → 4.313 TL
  • %70 ve üzeri engelli aylığı: 5.582 TL → 6.466 TL
  • 65 yaş aylığı: 4.662 TL → 5.400 TL
  • Tüberküloz ve SSPE desteği: 10.125 TL → 11.729 TL
  • Kıdem tazminatı (brüt tavan): 46.655 TL → 54.045 TL
  • Kıdem tazminatı (net): 46.301 TL → 53.635 TL
  • Bedelli askerlik ücreti: 243.013 TL → 281.506 TL
  • 0-6 yaş çocuk yardımı: 506,28 TL → 586,47 TL
  • 6 yaş üstü çocuk yardımı: 253,14 TL → 294,05 TL
  • Aile yardımı (eş için): 2.301 TL → 2.665 TL

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

5 aylık enflasyon verisine göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yüzde 15,10 zam almayı hak etti. Haziran ayı enflasyonunun 1.5 - 2 seviyelerinde olması beklenirken emeklilerin alacağı zam oranı beklentiye göre yüzde 16,81 ile 17,4 arasında değişiklik gösterebilir. Kesin zam oranları ise 3 Temmuz'da ilan edilecek haziran ayı enflasyonuyla belli olacak. Haziran ayında enflasyonun %1,5 seviyesinde olması durumunda emeklilere yüzde 16,81 oranında zam yapılacak. Bu durumda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı 2 bin 432 lira artacak ve 16 bin 901 liraya yükselecek. Ortalama 17 bin lira alan emeklinin ise aynı zam oranında maaşı 2 bin 857 lira artacak ve 19 bin 857 lira olacak. Maaşı 18 bin lira olan emekli ise haziran ayı enflasyonu yüzde 1,5 olması durumunda maaşı 16,81 artacak ve 3 bin 25 lira zam alacak. 20 bin lira emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur maaşlarına 16,81 oranında zam gelmesi durumunda ise 3 bin 362 lira artacak ve yeni maaşı 23 bin 362 lira olacak.

YENİ MEMUR MAAŞI ZAM HESAPLAMASI

Emeklilerde olduğu gibi memurlarda da maaş zammı hesaplama enflasyona göre yapılacak. Memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılırken ek olarak toplu sözleşme zammı olan %5 maaşlara yansıtılacak.

Ortalama en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine ulaşırken Haziran ayı enflasyonun yüzde 1.5 seviyesinde olması durumunda memurların alacağı zamlar, toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 15,71 olacak.

En düşük memur maaşı 44 bin lira olarak ödenirken yüzde 15,71 zam olması durumunda mevcut maal 6 bin 912 lira yükselecek ve 50 bin 912 lira olacak.

1/4 derecesinde öğretmen olarak çalışanlar 52 bin 906 lira alırken bu orana göre maaşı 8 bin 311 lira artacak ve 61 bin 217 liraya ulaşacak.

8/1 derecesinde polis olarak çalışanlar ise son olarak Ocak ayında yapılan zamla birlikte 58 bin 910 lira maaş alıyor. Beklentiye göre bu kıdemde çalışan polislerin maaşları ise 9 bin 254 lira artacak ve 68 bin 164 lira olacak.

Üniversite mezunu 5/1 derecesinde çalışan hemşire ise 53 bin 437 lira maaş alırken benzer zam senaryosunda maaşı 8 bin 394 lira artacak ve 61 bin 831 lira olacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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