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Kıdem tazminatı tavanı değişti

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Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da netleşti. 2025 yılının ilk altı ayı için kıdem tazminatı tavanı, 46.658 TL olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon oranını %1,03, yıllık enflasyonu ise %44,38 olarak açıkladı. Bu rakamlar, kıdem tazminatı tavanı dahil pek çok ekonomik göstergenin yeniden belirlenmesine yol açtı. Mevcutta 41.827 TL olan kıdem tazminatı tavanı, yeni zamla birlikte %11'lik bir artışla 46.658 TL'ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Hesaplamada brüt maaş ve sürekli alınan ek ödemeler (örneğin yemek ve yol yardımları) dikkate alınır. Bu tutardan yalnızca damga vergisi kesilir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ:

Toplam Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı

ÖRNEK HESAPLAMA:

Brüt Ücret: 26.004 TL (2025 yılı asgari ücret brüt tutarı)

Çalışma Süresi: 5 yıl

Toplam Kıdem Tazminatı: 26.004 TL × 5 = 130.020 TL

Damga Vergisi Kesintisi:

2025 yılı için damga vergisi oranı %0,759 olarak belirlendi.

Damga Vergisi: 130.020 TL × 0,00759 = 987,85 TL

Net Kıdem Tazminatı: 130.020 TL - 987,85 TL = 129.032,15 TL

SON YILLARDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanındaki yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti:

01 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024: 41.828,42 TL

01 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024: 35.058,58 TL

01 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023: 23.489,83 TL

01 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023: 19.982,83 TL

01 Temmuz 2022 - 31 Aralık 2022: 15.371,40 TL

01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022: 10.848,59 TL

01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021: 8.284,51 TL

01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021: 7.638,96 TL

2025 yılı için belirlenen yeni tavan, çalışanların kıdem tazminatı tutarlarında önemli bir artış anlamına geliyor ve özellikle uzun süreli çalışanların haklarını olumlu yönde etkiliyor.

Kıdem tazminatı tavanı değişti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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