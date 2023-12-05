Kibar Holding'in beş yıl önce start verdiği ve bugün Türkiye'nin en kapsamlı kurum içi gönüllülük projeleri arasında yer alan Kibar Gönüllüleri etki alanını gün geçtikçe daha da artırıyor.

Kibar Gönüllüleri'nden beş yılda beş okula destek

Kibar Holding'in beş yıl önce start verdiği ve bugün Türkiye'nin en kapsamlı kurum içi gönüllülük projeleri arasında yer alan Kibar Gönüllüleri etki alanını gün geçtikçe daha da artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 900'ün üzerinde gönüllünün çabalarıyla özellikle eğitim ve çocuk alanlarında projeler hayata geçiren Kibar Gönüllüleri, beş yılda beş farklı okula iyileştirme, atölye çalışmaları ve etkinliklerle destek oldu.

Gönüllüler 2024'te de etki alanlarını genişleterek sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmaya devam edecek.

Kibar Holding'in sorumlu şirket misyonuyla yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarında büyük rol üstlenen Kibar Gönüllüleri, kuruldukları 2018 yılından bu yana çocuk ve eğitim odağında, eğitimde fırsat eşitliğini temel alarak yürüttükleri faaliyetlerle fark yaratmayı sürdürüyor.

Türkiye'deki en kapsamlı iç gönüllülük projeleri arasında yer alan Kibar Gönüllüleri, 900'ü aşkın gönüllüsüyle beş yılda 100'ü aşkın etkinlik gerçekleştirdi. Gönüllüler son beş yılda, salgının yarattığı güçlüklere rağmen yürüttükleri çalışmalarla beş okula destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, gönüllüleri arasında yer aldığı girişimin beş yılda ulaştığı noktadan ve topluma kattığı değerden büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Kayabaşı, "Kibar Gönüllüleri, Cumhuriyetimizin 100. yılından aldıkları güçle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kibar Gönüllüleri, yarım asrı devirmiş Kibar Topluluğu'nun geleceğe daha umutlu, daha şevkle bakmasını sağlıyor. Gönüllülerimiz, gelecek dönemde de gerçekleştirdikleri çalışmalarla eğitimde fırsat eşitliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği konularında toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri toplumsal fayda sağlayan projeleriyle etki alanını sürekli genişleten "Kibar Gönüllüleri" projesi yurt içinde ve yurt dışında örnek kurumsal gönüllülük projeleri arasında yer alıyor

Dezavantajlı bölgelere yönelik projeler

Bugüne kadar 2 bin 700 saat çalışma gerçekleştiren Kibar Gönüllüleri, dezavantajlı bölgelerdeki okullara yönelik ihtiyaçları belirleyerek özgün projeler üretmeyi sürdürdü. İzmit, Tuzla, Susurluk ve İskenderun'daki beş okula destek veren gönüllüler, 2024'te beşinci bölge olarak belirledikleri Kocaeli, Dilovası'na odaklanacak.

Gerçekleştirdikleri çalışmalarda ilgili milli eğitim müdürlükleri, kaymakamlıklar, okul yönetimleri ve velilerle uyum içerisinde, koordineli şekilde hareket eden Kibar Gönüllüleri, sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllülerini bir araya getirerek daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Kibar Gönüllüleri sisteme dayalı, raporlanabilir altyapısı sayesinde gelişim alanlarını takip ederken, gönüllü katılımını teşvik edecek projelerin sayısını da artırıyor.