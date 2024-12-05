Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Kibar Gönüllüleri, Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Önemli Projeler Gerçekleştiriyor

Kibar Gönüllüleri, Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Önemli Projeler Gerçekleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kibar Holding'in 2018 yılında kurduğu Kibar Gönüllüleri, eğitim ve çocuk odağında 143 etkinlik düzenleyerek yüzlerce çocuğun hayatına dokundu. Gönüllüler, okullarda sürdürülebilir iş birliği sağlarken, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda projeler geliştiriyor.

Kibar Holding'in sorumlu şirket misyonuyla altı yıl önce kurduğu "Kibar Gönüllüleri", geçen süre zarfında binlerce gönüllüsüyle eğitim ve çocuk odağında 143 etkinlik düzenledi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding'in yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarında önemli rol üstlenen Kibar Gönüllüleri, kuruldukları 2018'den bu yana çocuk ve eğitim odağında, eğitimde fırsat eşitliğini temel alan faaliyetleriyle yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.

Açıklamada Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmasına yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, parçası olduğu Kibar Gönüllüleri programıyla, eğitim ve çocuk odağında çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Kayabaşı, geçen süre içerisinde, bin 20 gönüllüyle 6 bin saati aşkın gönüllülük çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğitim ve çocuk odağında tam 143 etkinlik düzenledik. İzmit, İstanbul, Susurluk, İskenderun ve Dilovası'nda toplam altı okul ile protokoller imzalayarak sürdürülebilir bir iş birliği oluşturduk. Gönüllülerimiz bu okulların yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını gidermekle kalmadı, aynı zamanda sosyal, kültürel ve akademik alanlardaki gelişimlerine destek olacak projeler hayata geçirdi. Son olarak farklı spor branşlarında çocuklarımızın gelişimini desteklememiz gerektiğini düşünerek Tuzla Mimar Sinan İlkokuluna çocukların kullanımına uygun bir atletizm pisti kazandırdık."

Kayabaşı, Kibar Gönüllüleri'nin gelecek dönemde, eğitim ve çocuk başlıklarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda daha fazla sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaparak gönüllülük anlayışlarını derinleştireceğini ifade etti.

Kibar Topluluğu'nda gönüllülüğü yalnızca bir günlük ya da anlık bir çaba olarak görmediklerinin altını çizen Kayabaşı, "Gönüllülük bizim için yıllar içerisinde derinleşen, paydaşlık ilişkileriyle büyüyen sürdürülebilir bir değer. Bu anlayışla yaşadığımız topluma dokunmaya ve fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
img

Namazla dalga geçen paylaşıma skandal savunma! Gazetecilere eşini gösterdi
img

Bakanlık 4 çay markasını ifşaladı
img

Türkiye'de petrol üretiminde yeni rekor kırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.