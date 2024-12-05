Kibar Gönüllüleri, Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Önemli Projeler Gerçekleştiriyor

Kibar Holding'in sorumlu şirket misyonuyla altı yıl önce kurduğu "Kibar Gönüllüleri", geçen süre zarfında binlerce gönüllüsüyle eğitim ve çocuk odağında 143 etkinlik düzenledi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding'in yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarında önemli rol üstlenen Kibar Gönüllüleri, kuruldukları 2018'den bu yana çocuk ve eğitim odağında, eğitimde fırsat eşitliğini temel alan faaliyetleriyle yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.

Açıklamada Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmasına yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, parçası olduğu Kibar Gönüllüleri programıyla, eğitim ve çocuk odağında çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Kayabaşı, geçen süre içerisinde, bin 20 gönüllüyle 6 bin saati aşkın gönüllülük çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğitim ve çocuk odağında tam 143 etkinlik düzenledik. İzmit, İstanbul, Susurluk, İskenderun ve Dilovası'nda toplam altı okul ile protokoller imzalayarak sürdürülebilir bir iş birliği oluşturduk. Gönüllülerimiz bu okulların yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını gidermekle kalmadı, aynı zamanda sosyal, kültürel ve akademik alanlardaki gelişimlerine destek olacak projeler hayata geçirdi. Son olarak farklı spor branşlarında çocuklarımızın gelişimini desteklememiz gerektiğini düşünerek Tuzla Mimar Sinan İlkokuluna çocukların kullanımına uygun bir atletizm pisti kazandırdık."

Kayabaşı, Kibar Gönüllüleri'nin gelecek dönemde, eğitim ve çocuk başlıklarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda daha fazla sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaparak gönüllülük anlayışlarını derinleştireceğini ifade etti.

Kibar Topluluğu'nda gönüllülüğü yalnızca bir günlük ya da anlık bir çaba olarak görmediklerinin altını çizen Kayabaşı, "Gönüllülük bizim için yıllar içerisinde derinleşen, paydaşlık ilişkileriyle büyüyen sürdürülebilir bir değer. Bu anlayışla yaşadığımız topluma dokunmaya ve fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.