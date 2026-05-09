Haberler

KGK, büyük işletmelerin finansal raporlama kriterlerinde değişikliğe gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), büyük işletmeler için finansal raporlama kriterlerinde değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeler, 'önce küçükleri düşün' yaklaşımını koruyarak orta büyüklükteki işletmelerin asgari maliyetlerle raporlama yapmasını hedefliyor.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), büyük işletmelerin finansal raporlama kriterlerinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı.

KGK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı'nda (BOBİ FRS) esas alınan "önce küçükleri düşün" yaklaşımının korunması ve orta büyüklükteki işletmelerin asgari maliyetlerle finansal tablolarını hazırlaması için standartta yer alan büyük işletme hadleri yeniden belirlendi.

BOBİ FRS uygulamasında bir işletmenin "büyük işletme" olarak değerlendirilmesi için gerekli üç ölçütten en az ikisinin art arda iki raporlama döneminde aşılması gerekiyor. Buna göre söz konusu hadler, aktif toplamda 800 milyon liradan 1 milyar lira ve üzerine, yıllık net satış hasılatında da 1 milyar 600 milyon liradan 2 milyar lira ve üzerine çıkarıldı.

Söz konusu karar, 1 Ocak veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt
Dünyanın en ücra yerleşim yerinde Hantavirüs vakası

250 kişi yaşıyor! Dünyanın en ücra yerleşim yerinde Hantavirüs vakası
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var

Türkiye'den "Komşu"yu ayağa kaldıran hamle! Büyük panik var
Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı

Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı
Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt
Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Cenazede tepki çeken olay: 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı

Cenaze namazı sırasında "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı