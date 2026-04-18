Haberler

Kestel'de çiftçiye kaliteli ahududu üretmesi için 6 bin fidan dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kestel Belediyesi, 6 tarım kooperatifine 6 bin ahududu fidanı dağıttı. Törende konuşan Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel'in Türkiye'nin önemli ahududu üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı ve saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere başsağlığı diledi.

Kestel Belediyesi 6 tarım kooperatifine geliştirdiği 6 bin ahududu fidanı dağıtımını yaptı.

Meydan Kestel'de düzenlenen fidan teslim töreninde konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okulda yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Yaralanan öğrencilere ve eğitimcilere acil şifalar temenni eden Erol, onların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dilediğini söyledi.

Erol, Kestel'in bereketli toprakları alın teriyle ve üretimle büyüten çiftçileriyle sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin en önemli ahududu üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de ahududunun büyük kısmı bu topraklarda hayat bulmaktadır. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şunu söyledik. Üreten Kestel, güçlü Kestel'dir. Çiftçisi güçlü olmayan bir şehir geleceğini sağlam kuramaz. Bu anlayışla üreticimizi yalnız bırakmıyor, emeğini büyütecek her adımın yanında duruyoruz." dedi.

Kestel Kaymakamı Recep Öztürk ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdoğan Ceylan da katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından kooperatif temsilcilerine fidanlar verildi.

Etkinliğe, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kooperatif başkanları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

