Kestel Belediyesi, Ekmeğin Fiyatını ve Gramajını Korumak İçin Buğday Hasadına Başladı

BURSA'da, 4 yıldır 400 gramlık ekmeği 1 liradan sofralarla buluşturan Kestel Belediyesi, dönem sonuna kadar ekmeğin fiyatından ve gramajından ödün vermemek için, 1050 dönüm alana ektiği buğdayların hasadını gerçekleştirdi. İlk hasat Belediye Başkanı Önder Tanır ve milletvekillerinin tırpanlarıyla başladı.4 yıldır ucuz ekmeği vatandaşlara ulaştıran Kestel Belediyesi, artan ham madde fiyatları nedeniyle ekmek üretiminde yıllık ihtiyaç olan 800 ton unu elde edebilmek için, geçtiğimiz kasım ayında 25 ton buğday tohumu ekmişti. İlçenin farklı noktalarındaki toplam 1050 dönümlük alanda ekilen yerli buğday tohumların ilk hasadı başladı. Çataltepe Mahallesi'nde gerçekleşen ilk hasat etkinliğine Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz, Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti İl ve İlçe Teşkilat mensupları katıldı. Başkan Tanır ve beraberindeki heyet, giydikleri çiftçi kıyafetleriyle ilk buğdayları tırpanlayarak traktöre yükledi.

Hasat etkinliğinde konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilk hasadın Kestel'e ve Bursa'ya hayırlı olmasını dileyerek, 'Kestel'de 4 yılı aşkın süredir 400 gram ekmek yalnızca 1 lira. Hem artan giderleri ekmeğimize yansıtmayarak hemşehrilerimize destek olmak, hem bereketli topraklarımızın atıl kalmaması, hem de yerel üreticilerimize katkı koymak için kendi buğdayımızı yetişirdik. Buğday Bizim, Un Bizim, Ekmek Hepimizin. Necip Fazıl'ın da dediği gibi devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışarak, ilçemizin beklentisi olan başta yeni sosyal donatı alanları, parklar, yollar, meydanlar, otoparklar, kütüphaneler ve nice eserlerle Kestel'imizi buluştururken, diğer yandan sosyal belediyecilik anlayışımızdan, yaklaşımımızdan taviz vermeyerek her gün, her ay, her yıl hizmet ve gönül seferberliğimizi artırarak sürdürdük, sürdürüyoruz' dedi.

1 YILDA 24 MİLYON TL KATKI SAĞLAYACAK

Tanır sözlerini şöyle sürdürdü'Bugün buluşmamıza vesile olan ve 4 yılı aşkın süredir sürdüğümüz, 400 gram ekmeği 1 TL'den satarak Kestelli hemşehrilerimize anlamlı bir destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün 2 bini aşkın hanemizle buluşturduğumuz 6 bin adet ekmeğimizle, yalnızca 1 hanemize aylık sağladığımız tasarruf 1000 TL. Yıllık ise 12 bin TL. Yani 2 bin hanemizin aylık 2 milyon liradan, yılda tam 24 milyon TL bütçelerine katkı sağlıyoruz. Bizi, biz yapan en büyük değerimiz ve özelliğimiz yardımlaşma ve dayanışma. Bizler de bu süreçte dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yunus'un dediği gibi; Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz.? (DHA)