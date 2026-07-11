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TESK ve MESOB Başkanı Keskin, Bakan Işıkhan'a Deprem Bölgesi Esnafının Sorunlarını İletti

TESK ve MESOB Başkanı Keskin, Bakan Işıkhan'a Deprem Bölgesi Esnafının Sorunlarını İletti
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TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a deprem bölgesindeki esnafın sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sundu. Raporda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, faizsiz kredi ve hibe desteği, prim borçlarının ertelenmesi, sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanma ve ÖTV'siz akaryakıt gibi talepler yer aldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a deprem bölgesindeki esnafın sorunları ve çözüm önerilerini içeren talep dosyasını sundu.

Malatya'da çeşitli temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile bir araya gelen TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, kentte faaliyet gösteren 38 meslek odası ile bu odalara kayıtlı 21 bin 596 aktif esnafın yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı raporu Bakan Işıkhan'a teslim etti.

Görüşmede, deprem sonrası ekonomik zorluklarla mücadele eden esnafın taleplerini aktaran Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesini istedi.

Sunulan raporda, deprem bölgesinde ticari hayatın henüz istenilen seviyeye ulaşamadığı belirtilerek, esnafın yeniden ayağa kalkabilmesi için özel destek paketlerine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Raporda, depremden etkilenen esnafa faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanması, mücbir sebep döneminde oluşan Bağ-Kur borçlarının faizsiz ertelenmesi veya uzun vadeli yapılandırılması, kalıcı iş yerleri tamamlanıncaya kadar geçici alanlarda faaliyet gösteren esnaftan bir yıl süreyle sigorta ve Bağ-Kur primi alınmaması ya da sembolik seviyede tutulması talep edildi.

Raporda ayrıca, Bağ-Kur prim borcu bulunan esnaf ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesine yönelik düzenleme yapılması, deprem bölgesindeki ulaşım sektörüne ÖTV'siz akaryakıt desteği verilmesi ile K1, K2 ve K3 yetki belgelerinin ilgili meslek kuruluşları tarafından verilebilmesine imkan sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi istendi.

Sosyal güvenlik sistemindeki farklılıklara da dikkat çekilen raporda, SSK'lı çalışanların 7 bin 200 prim günüyle emekli olurken Bağ-Kur'luların 9 bin prim günü şartına tabi olmasının eşitsizlik oluşturduğu belirtilerek, iki sistem arasındaki 1800 günlük prim farkının kaldırılması talep edildi.

Keskin'in Bakan Işıkhan'a sunduğu dosyada ayrıca, 4 Ekim 2000 öncesi Bağ-Kur kaydı bulunmayan esnafa son kez geriye dönük borçlanma hakkı verilmesi, küçük işletmelerde istihdamın korunması amacıyla SGK işveren prim desteğinin artırılması, düzenli prim ödeyen esnafa uygulanan hazine desteğinin yükseltilmesi ve emekli maaşlarında intibak düzenlemesi ile kalıcı iyileştirmelerin yapılması yönündeki talepler de yer aldı.

Keskin, esnaf ve sanatkarların taleplerine gösterdiği ilgi dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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