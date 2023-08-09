Keşan'da Sezonun İlk Ayçiçeği Hasat Edildi

Keşan Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen salon satışında, sezonun ilk hasat edilen ayçiçeği kilogramı 24 lira 50 kuruştan alıcı buldu. Üretici İlyas Tuna'nın getirdiği 1 ton ayçiçeği ise bir tarım şirketi tarafından satın alındı. Keşan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.