Keşan'da Sezonun İlk Ayçiçeği Hasat Edildi
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Keşan Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen salon satışında, sezonun ilk hasat edilen ayçiçeği kilogramı 24 lira 50 kuruştan alıcı buldu. Üretici İlyas Tuna'nın getirdiği 1 ton ayçiçeği ise bir tarım şirketi tarafından satın alındı. Keşan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.
Keşan'da sezonun ilk hasat edilen ayçiçeği Keşan Ticaret Borsası'nda satıldı.
Borsadaki salon satışında kilogramı 12 liradan açık artırmaya sunulan ayçiçeği 24 lira 50 kuruştan işlem gördü.
Boztepe köyünden üretici İlyas Tuna'nın getirdiği 1 ton ayçiçeği bir tarım şirketi tarafından satın alındı.
Keşan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.
Salon satışına Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Göksel Bilgin ile tüccarlar katıldı.