Kerevitaş, SAFER Projesi ile Sürdürülebilir Tarımda Yenilikçi Adımlar Atıyor

Kerevitaş, SAFER Projesi ile Sürdürülebilir Tarımda Yenilikçi Adımlar Atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerevitaş, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK işbirliğiyle yürütülen SAFER projesinin ilk fazını başarıyla tamamlayarak, tarımda yapay zeka destekli verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağladı.

Kerevitaş, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK'in işbirliğiyle yürütülen verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı proje Avrupa Bölgesinde Akıllı Tarım Alanları'nda (SAFER) ilk fazı başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dondurulmuş gıda ve margarin pazarında faaliyet gösteren Kerevitaş, bilimsel araştırmalarla desteklenen SAFER projesinde ilk fazı geride bıraktı.

Avrupa Birliği ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen proje, yapay zeka desteğiyle üretim sürecini tarlada takip etme imkanı sunarken, ürün kalitesini hasat öncesi izleyebilmeyi sağlıyor. Sürdürülebilir tarım alanında öncü uygulamalar arasında gösterilen projeyle, tarımda teknoloji tabanlı verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik somut çıktılara ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Kerevitaş, Türkiye ve dünya genelinde en çok tüketilen sebzelerden patatesin üretim süreçlerinde yüzde 17'lik verim artışı, ürün kalitesinde yüzde 25'lik iyileşme, su tüketiminde ise yüzde 40 tasarruf sağladı. Ürün verimliliğinin yanı sıra toprak kullanımı ve hasat etkinliği gibi tarımsal sürdürülebilirlik kriterlerine de olumlu katkı sağlayan şirket, üreticiden tüketiciye kadar tüm ekosisteme yayılan toplumsal ve çevresel bir değer zincirine etki etti.

Sektör profesyonelleri bir araya geldi

Projenin ilk fazının tamamlanması nedeniyle Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde gerçekleştirilen kapanış toplantısında, SAFER projesinin sonuçları ve Kerevitaş'ın sürdürülebilirlik vizyonu paylaşıldı.

Proje iş ortaklarının yanı sıra üniversitelerden araştırmacılar, teknoloji şirketlerinin temsilcileri, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar ve AR-GE uzmanlarından oluşan yaklaşık 60 sektör profesyonelinin katıldığı toplantıda, tarımda dönüşüm rotası masaya yatırıldı.

Kerevitaş'ın sürdürülebilir tarım alanındaki kararlılığı ve sektördeki dönüştürücü rolünün vurgulandığı buluşmada, SAFER Projesi'nin, gıda ve tarım sektöründe yeni nesil projelere ilham verebileceğine ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaşmasına yardımcı olabileceğine değinildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt

Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.