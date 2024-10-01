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Kerevitaş 2024'ün İlk Yarısında 10,8 Milyar TL Ciro Elde Etti

Kerevitaş 2024'ün İlk Yarısında 10,8 Milyar TL Ciro Elde Etti
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Dondurulmuş gıda ve yağ sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş, 2024 yılının ilk yarısında 10,8 milyar TL ciro ve 2,3 milyar TL brüt kâr açıkladı. CEO Mert Altınkılınç, güçlü finansal performanslarının sürdürülebilir başarı hedeflerini güçlendirdiğini belirtti.

DONDURULMUŞ gıda ve yağ sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş, 2024'ün ilk yarısındaki cirosunu 10,8 milyar TL olarak açıkladı. Buna göre şirketin ilk 6 aylık dönemde brüt karı 132,5 milyon TL artarak 2,3 milyar TL oldu.

Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, yılın ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarının sürdürülebilir başarı hedeflerini güçlendirdiğini vurgulayarak, "Kerevitaş olarak güçlü finansal performansımızı bu yıl da sürdürüyoruz. Yurt içinde en çok haneye ulaşan güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi korurken, yurt dışında da 6 kıtada 60'ı aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal kategori bakış açımız doğrultusunda satış gelirlerimizdeki artışı sağlarken, tüketicilerimiz ve müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yüksek kaliteli ürünlerimizle yanıt veriyoruz. Operasyonlarımızın her aşamasında verimliliği gözetirken değer zincirimizi uçtan uca kapsayan bir anlayışla, geniş ekosistemde dönüştürücü bir rol üstlendiğimizin bilinciyle çalışıyoruz. Sorumlu üretim anlayışımızla gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamayı en büyük önceliğimiz olarak görüyor, sürdürülebilir gıdanın yarını için çalışıyoruz" dedi.

LANSMAN VE ULUSLARARASI FUARLAR

Kerevitaş, gıda endüstrisi, catering ve pastacılık sektörüne yönelik üretim yapan yağ markası Marsa ve tüketici margarini Ona ile Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarında da aktif rol oynuyor. Şirket yılın ilk 6 ayında, fuarlardan Ibaktech, Gulfood Dubai, Prodexpo ve West Africa'da yer alırken; portföyüne 15 yeni müşteri de dahil ettiğini de açıkladı. Bununla birlikte Bizim Yağ, ilk yarı yılda 3 lansman gerçekleştirirken; SuperFresh'in toplam 19 yeni ürünü raflarda yerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Kerevitaş İhracat Ekonomi Finans Tarım CEO

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