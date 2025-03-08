Kerevitaş 2024 Finansal Sonuçlarını Açıkladı: Brüt Kar Yüzde 6,8 Arttı

Her yıl ürünleriyle yaklaşık 62 milyon tabakta 19,8 milyon haneye misafir olan Kerevitaş, 2024'te yüzde 6,8 artışla 5,9 milyar TL brüt kar elde etti. Kerevitaş markalarından SuperFresh büyüyen dondurulmuş gıda pazarında inovasyon, iletişim ve erişilebilir fiyat politikaları ile yüzde 41'lik pazar payına ulaştı. Kerevitaş margarin pazarında ise Ülker Bizim Yağ, Ülker Teremyağ, Luna başta olmak üzere öncü markaları ile yüzde 66,9 'luk pazar payına ulaşarak sektöründe liderliğini sürdürdü.

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2024 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, geçen sene Kerevitaş'ın toplam cirosu 25 milyar TL, brüt karı ise yüzde 6,8 artarak 5,9 milyar TL oldu. 2024'te 3,2 milyar TL FAVÖK elde edip, FAVÖK marjını önceki yıla göre 1,4 puan artırarak yüzde 12,8 seviyesine çıkaran Kerevitaş'ın, ihracat geliri ise 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kerevitaş, dondurulmuş gıdada SuperFresh markasıyla yüzde 41, margarin sektöründe ise Ülker Bizim Yağ ve Ülker Teremyağ gibi öncü markalarının katkısıyla toplam pazarda yüzde 66,9'luk ciro pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Geçen yıl Türkiye'nin margarin ihracatı gelirinin yüzde 37'si Kerevitaş markalarıyla geldi. Margarin sektörünün en sadık tüketiciye sahip ürünü olan Ülker Bizim Yağ'ın paketli margarin pazarında ciro payı 2023'e göre +2,9'luk artışla yüzde 35,2'ye yükseldi. Teremyağ'ın kase margarin pazarında ciro payı ise +3,7 puan arttı ve yüzde 58,2 oldu.

Türkiye'nin gıda alanında yenilikçi Ar-Ge ve üretim üssü olma hedefiyle Kerevitaş, 2024'te toplam 74,6 milyon TL'lik Ar-Ge ve inovasyon yatırımı yaparken, bu merkezlerdeki çalışanları aracılığıyla 2024'te toplam 90 projeyi tamamladı. İnovasyon stratejisiyle 2024'te yenilikçi lansman, relansman ve kanala özel 28 ürünün tanıtımını yapan SuperFresh'in perakende cirosunun yüzde 20'si yenilikçi ürünlerden geldi. Tüketici içgörüsü dikkate alınarak geliştirilen ve evde restoran deneyimini pratik şekilde sunan SuperFresh Kumpir Topları, global gıda ve içecek sektörünün en büyük fuarlarından SIAL Paris 2024'te "yenilikçi ürün" seçildi. Kerevitaş Yağ İş biriminde ise inovasyon stratejisi doğrultusunda toplamda 12 yeni ürün lansmanı yapıldı. Bu dönemde yeni bir kategoriye de giriş yapılarak; Ülker Sürmix markası ile Sürülebilir Peynir Kategorisi'nde yenilikçi dokunuşlarla ürün lansmanları gerçekleştirildi. Peynirli Çikolatalı çeşidin yanı sıra Peynirli Ballı gibi pazarda rekabetten ayrışan çeşitleri ile lansmanı destekleyeceklerinin sinyallerini verdi.

Türkiye'nin tüketici araştırmasına dayalı olarak belirlenen en sevilen markaları, Türkiye'nin Lovemark'ları listesinde dondurulmuş gıdaya da yer verildi ve SuperFresh yıl boyunca yaptığı güçlü iletişimler, yenilikçi ürün lansmanları ve artan marka değeri ile ilk kez listede yer alma başarısını yakaladı. Yağ kategorisine yön veren lider ve uzman marka kimliğini ortaya koyduğu YouTube'da Bizim Yağ tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk ve tek hamur işi kanalı olan ve Hamur Bizim İşimiz, 1 milyonu aşan abonesi ile FMCG sıralamasında 1'inciliğe yükseldi ve altın plaket alan ilk markalı kanal olarak bir ilke imza attı. Teremyağ ise 2024 yılında başlattığı yeni "Terem: İyi Yemeğin Sırrı" kampanyasının etkisi ile TV, dijital, radyo, dergi ve outdoor kullanımları ile bütünleşik bir iletişim dönemi geçirdi ve en çok haneye giren marka oldu.

Mert Altınkılınç: "Sürdürülebilir yarınların güvenilir gıda şirketi olma kararlılığıyla çalışıyoruz"

Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, 2024 yılı finansal sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: "Kerevitaş olarak sürdürülebilirlik, inovasyon ve dijitalleşme odağındaki faaliyetlerimizle başarılı bir yılı geride bıraktık. Markalarımıza yatırımlarımızı sürdürürken ürünlerimizi her noktada erişilebilir fiyatla tüketicilerimizle buluşturma misyonumuzu önceliklendirdik. Faaliyet gösterdiğimiz dondurulmuş gıda ve yağ sektörlerinin büyümesine katkı gösteren Pazar lideri markalarımız, geniş ürün portföyümüz ve büyüyen ihracat kapasitemiz, başarılı iş sonuçları ve finansal performansımızı güçlendirdi. Başarılı bir yılı geride bırakırken, sürdürülebilir yarınların güvenilir gıda şirketi olma hedefiyle, etki ettiğimiz geniş ekosistemde, tüm paydaşlarımızı kapsayan uzun vadeli değer oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL