Kenvue, Çin'de Sürdürülebilir Tedarik Zinciri İnşa Etmek İçin Eylem Planı Başlattı

Dünyanın önde gelen tüketici sağlığı şirketlerinden Kenvue, Çin'de sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla bir eylem planı başlattı. Şirket, Çin pazarına daha fazla yatırım yapacak ve yüksek kaliteli ürünler sunmayı hedefliyor.

ÇEKİM TARİHİ: 15 Kasım 2023

1. Kenvue'nun Çin'de sürdürülebilir bir tedarik zinciri inşa etmeye yönelik kampanyasından çeşitli görüntüler

2. Kenvue Çin'in Ar-Ge süreci ve ürünlerinden çeşitli görüntüler

4. Kenvue Çin'in Ar-Ge sürecinden çeşitli görüntüler

Dünyanın önde gelen tüketici sağlığı şirketlerinden ABD merkezli Kenvue, tedarik zinciri aracılığıyla daha da çevre dostu olmak amacıyla Çin'de sürdürülebilir bir tedarik zinciri inşa etmek üzere bir eylem planı başlattı.

Kenvue CEO'su Thibaut Mongon, eylem planı kapsamında şirketin Çin pazarına daha fazla yatırım yapacağını ve Çinli tüketicilere daha fazla yüksek kaliteli ürün sunacağını belirtti.

"Çinli tüketicilere daha fazla yüksek kaliteli ürünler sunabilmek için imalat kapasitemizi genişletip üretim tesislerimizi iyileştirmek üzere 110 milyon yuan (yaklaşık 15,2 milyon ABD doları) yatırım yapacağız. Tedarik zinciri kapasitesini iyileştirmek ve müşterilerimize yaklaşmak, Çin pazarını kucaklama politikamızın bir parçası."

Önceden Johnson & Johnson Tüketici Sağlığı diye bilinen Kenvue, Çin'de bir Ar-Ge merkezi, dört fabrika ve 10 lojistik merkezine sahip.

Kenvue Çin, yenilikçi teknolojileri araştırarak ve dijital çözümleri teşvik ederek plastik ve atık azaltımında, ayrıca enerji ve su tasarrufunda ilerleme kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)