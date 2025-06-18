Kentsel Dönüşüm Projeleri Turizmde Yeni Fırsatlar Sunuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OteliniSat.com'un çatı markası JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, Türkiye'nin büyük şehirlerindeki kentsel dönüşüm projelerinin şehir otellerinin yenilenmesi ile turizm sektöründe önemli fırsatlar sunduğunu açıkladı. Yatırımların yıllık yüzde 10 artış gösterdiği projeler, kentlerin modernleşmesine ve yatırımcılara sürdürülebilir kazanç sağlamaya katkı sağlıyor.

OteliniSat.com'un çatı markası JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, kentsel dönüşüm projelerinin, özellikle şehir otellerinin yenilenmesiyle, Türkiye'nin turizm sektöründe önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm, şehirlerin modernizasyonu ve işlevsel projelere dönüştürülmesi adına önemli rol oynuyor.

Özellikle İstanbul, Ankara, ve İzmir gibi büyük şehirlerde bulunan eski oteller, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yenilenerek yeni hayat buluyor. Bu dönüşüm, sadece şehirlerin mimari dokusunu iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yatırımcılara yüksek getiri sağlayan fırsatlar sunuyor.

Kentsel dönüşüm projeleri, özellikle büyük şehirlerdeki eski otellerin yenilenmesiyle, şehir otellerine yapılan yatırımların yıllık yüzde 10 artmasına yol açtı. İstanbul, Ankara, İzmir'deki mevcut otel yatırımları, Türkiye genelindeki yatırımların yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu süreç, yatırımcılara yüzde 25-30 arasında karlılık sağlayarak, şehir otellerinin geri dönüş sürelerini 3-7 yıl arasında değişen karlı projelere dönüştürülebilir. İstanbul'un merkezi bölgelerinde yapılan yenilemeler ise yatırımcılar için daha kısa sürede yüksek gelir sağlıyor.

Türkiye'ye 2025'te 70 milyon turistin gelmesi bekleniyor ve bunun yüzde 40'ı büyük şehirlerde konaklayacak. Bu durum, şehir otellerine yapılan yatırımların karlılığını artırırken, kentsel dönüşümle birlikte bu oranların yüzde 20 daha artması bekleniyor. Yatırımcılar, şehir otelleri üzerinden dönüşüm projelerine yatırım yaparak, sadece finansal kazanç sağlamakla kalmayıp, şehirlerin modernleşmesine ve turizm altyapısının güçlenmesine de katkı sağlıyor. Kentsel dönüşüm projeleri, turizm sektörünün büyümesine önemli bir ivme kazandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OteliniSat.com çatı markası JRO Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, Türkiye'nin büyük şehirlerindeki kentsel dönüşüm potansiyeline dikkat çekerek, yatırımcıları bu değerli fırsatlarla buluşturduklarını belirtti.

Kentsel dönüşüm projelerinin, özellikle şehir otellerinin yenilenmesiyle, Türkiye'nin turizm sektöründe önemli bir fırsat sunduğuna değinen Aksu, "Bu süreç, sadece yatırımcılara kazanç sağlamanın ötesinde, şehirlerin gelişimine de katkıda bulunuyor. Eski yapıların modernizasyonu, hem şehirlerin görsel olarak zenginleşmesini sağlıyor hem de turistlere ve yerel halka daha konforlu mekanlar sunuyor. Yatırımcılar, şehir otelleri üzerinden gerçekleştirilen dönüşüm projelerine yatırım yaparak, sürdürülebilir kazançlar elde edebilir." ifadelerini kullandı.

Aksu, OteliniSat.com ve global markaları SellYourHotel.com olarak, bu dönüşüm sürecinde öncü bir rol üstlenip, lokal ve global yatırımcılarına, doğru lokasyonlarda, sürdürülebilir ve incelikle seçilmiş karlı fırsatlar sunarak Türkiye'nin turizm sektöründeki büyümesini desteklemeye devam etmek istediklerini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da şehir otellerine yönelik yatırımlarının, turizm çeşitliliği ve sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda desteklemekte olduğunu kaydeden Aksu, "Bakanlık, kentsel dönüşümle birlikte turizm altyapısının güçlendirilmesini ve şehirlerin turizminin gelişmesini teşvik ederek özel sektörle iş birliği içinde hareket etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
İran'ın füze saldırıları İsrail kabinesini karıştırdı! 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan ulu orta birbirine girdi
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici

26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Yükseliş dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.