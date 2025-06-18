Kentsel Dönüşüm Projeleri Turizmde Yeni Fırsatlar Sunuyor

OteliniSat.com'un çatı markası JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, kentsel dönüşüm projelerinin, özellikle şehir otellerinin yenilenmesiyle, Türkiye'nin turizm sektöründe önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm, şehirlerin modernizasyonu ve işlevsel projelere dönüştürülmesi adına önemli rol oynuyor.

Özellikle İstanbul, Ankara, ve İzmir gibi büyük şehirlerde bulunan eski oteller, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yenilenerek yeni hayat buluyor. Bu dönüşüm, sadece şehirlerin mimari dokusunu iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yatırımcılara yüksek getiri sağlayan fırsatlar sunuyor.

Kentsel dönüşüm projeleri, özellikle büyük şehirlerdeki eski otellerin yenilenmesiyle, şehir otellerine yapılan yatırımların yıllık yüzde 10 artmasına yol açtı. İstanbul, Ankara, İzmir'deki mevcut otel yatırımları, Türkiye genelindeki yatırımların yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu süreç, yatırımcılara yüzde 25-30 arasında karlılık sağlayarak, şehir otellerinin geri dönüş sürelerini 3-7 yıl arasında değişen karlı projelere dönüştürülebilir. İstanbul'un merkezi bölgelerinde yapılan yenilemeler ise yatırımcılar için daha kısa sürede yüksek gelir sağlıyor.

Türkiye'ye 2025'te 70 milyon turistin gelmesi bekleniyor ve bunun yüzde 40'ı büyük şehirlerde konaklayacak. Bu durum, şehir otellerine yapılan yatırımların karlılığını artırırken, kentsel dönüşümle birlikte bu oranların yüzde 20 daha artması bekleniyor. Yatırımcılar, şehir otelleri üzerinden dönüşüm projelerine yatırım yaparak, sadece finansal kazanç sağlamakla kalmayıp, şehirlerin modernleşmesine ve turizm altyapısının güçlenmesine de katkı sağlıyor. Kentsel dönüşüm projeleri, turizm sektörünün büyümesine önemli bir ivme kazandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OteliniSat.com çatı markası JRO Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, Türkiye'nin büyük şehirlerindeki kentsel dönüşüm potansiyeline dikkat çekerek, yatırımcıları bu değerli fırsatlarla buluşturduklarını belirtti.

Kentsel dönüşüm projelerinin, özellikle şehir otellerinin yenilenmesiyle, Türkiye'nin turizm sektöründe önemli bir fırsat sunduğuna değinen Aksu, "Bu süreç, sadece yatırımcılara kazanç sağlamanın ötesinde, şehirlerin gelişimine de katkıda bulunuyor. Eski yapıların modernizasyonu, hem şehirlerin görsel olarak zenginleşmesini sağlıyor hem de turistlere ve yerel halka daha konforlu mekanlar sunuyor. Yatırımcılar, şehir otelleri üzerinden gerçekleştirilen dönüşüm projelerine yatırım yaparak, sürdürülebilir kazançlar elde edebilir." ifadelerini kullandı.

Aksu, OteliniSat.com ve global markaları SellYourHotel.com olarak, bu dönüşüm sürecinde öncü bir rol üstlenip, lokal ve global yatırımcılarına, doğru lokasyonlarda, sürdürülebilir ve incelikle seçilmiş karlı fırsatlar sunarak Türkiye'nin turizm sektöründeki büyümesini desteklemeye devam etmek istediklerini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da şehir otellerine yönelik yatırımlarının, turizm çeşitliliği ve sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda desteklemekte olduğunu kaydeden Aksu, "Bakanlık, kentsel dönüşümle birlikte turizm altyapısının güçlendirilmesini ve şehirlerin turizminin gelişmesini teşvik ederek özel sektörle iş birliği içinde hareket etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.