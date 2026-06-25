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Amasyalı Gıda Mühendisi: Kenevir Kurabiyesi Etten Daha Fazla Protein İçeriyor

Amasyalı Gıda Mühendisi: Kenevir Kurabiyesi Etten Daha Fazla Protein İçeriyor
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Amasya'da gıda mühendisi Özge Öksüz, kenevir tohumu tozuyla ürettiği kurabiyelerin yüzde 30 protein ve yüzde 50 lif içerdiğini, etten daha proteinli ve glutensiz olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevir çağrısını hatırlatan Öksüz, endüstriyel kenevirin çok yönlü kullanımına dikkat çekti. Bölgede 40 yıldır atıl olan ip fabrikasının yeniden faaliyete geçirilmesi de umut verdi.

Amasya'da yaşayan gıda mühendisi Özge Öksüz, yapımında kenevir kullanılan kurabiyelerin etten daha çok protein içeren özelliğe sahip olduğunu belirtti.

"Kenevir etten daha çok protein içeriyor"

5 yıl önce kenevirden ürünler geliştirmeye başladığını hatırlatıp kenevir tohumu tozu ekleyerek ürettikleri kurabiyenin en çok sattıkları ürünler arasında yer aldığını anlatan Özge Öksüz, "Kenevirden yaptığımız kurabiyeler etten daha çok protein içeriyor. Yüzde 30 protein ve yüzde 50 civarında lif içermekte. Uzun süre tokluk sağlayabilen ve ürün geliştirdik. Aynı zamanda gluten içermeyen bir ürün" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevir çağrısını hatırlattı

Tekstil, kağıt üretimi, inşaat malzemeleri, gıda, kozmetik ve tıp gibi çok geniş bir yelpazede ham madde olarak kullanılan çok yönlü bir bitki olan endüstriyel kenevir üretimi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl önce Türkiye'de yeniden canlandırılması ve desteklenmesi çağrısını hatırlatan Öksüz, "Umudumuz kenevir. Yurtdışında kıymeti çok iyi biliniyor. Türkiye'den ise herkese öğretmek boynumuzun borcu" diye konuştu.

40 yıldır atıl durumdaki fabrika yeniden üretime geçmişti

Bölgede yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olan eski ip sicim urgan fabrikasının 2 yıl önce kenevir işlemek üzere devletin desteğiyle yeniden faaliyete geçirilerek Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 100 kenevirden iplik üreten tesisi haline getirilmesi de umut oldu.

"Dünya kenevir üzerinde çalışmalar yapıyor"

Tesisin yeniden üretime başlamasında gayreti olan Gümüşhacıköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi Başkanı Ümit Yetişir ve kızı Özge Öksüz ile işbirliği yapmayı planlayan Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi Başkanı Canan Oral da, "Dünya kenevir üzerinde çalışmalar yapıyor. Özel kumaşlar, besinler üretiliyor. Bence ellerinde bir cevher var. Umarım bunun farkındadırlar" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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