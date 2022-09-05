Vatandaş daha uygun olduğu için kendi elbisesini kendi dikiyor, kumaşçıların yüzü gülüyorBURSA Bursa'da vatandaşlar maliyeti daha düşük olduğu için kendi elbisesini kendi dikmeye başladı.

Vatandaş daha uygun olduğu için kendi elbisesini kendi dikiyor, kumaşçıların yüzü gülüyor

BURSA Bursa'da vatandaşlar maliyeti daha düşük olduğu için kendi elbisesini kendi dikmeye başladı. Kumaş satanların işleri patladı.

Hazır giyim ürünlerinin fiyatlarının aşırı artması vatandaşları kumaşçılara yönlendirdi. Hazır giyimde fiyatlar ucuzken işleri düşen kumaşçıların işleri son zamanlarda yüzde yüz artmış durumda, Özellikle bayanlar kumaş alarak kendi elbiselerini kendileri dikiyor. Bin 200 liralık elbiseyi kumaş alıp kendileri diktikleri takdirde 300 liraya mal etmiş oluyorlar. İnternette çok sayıda elbise dikim teknikleriyle ilgili video izleyip bu işi öğrenen bayanlar soluğu kumaşçılarda alıyor. Tasarruf yoluna giden vatandaşlar daha uyguna daha kaliteli elbiseyi kendileri üretmiş oluyor. Kumaş satanlar da artan işlerine yetişmek için var gücüyle çalışıyor.

Bursa kapalı çarşıda uzun yıllardır kumaş satıcısı yapan Melih Civan, "Vatandaşlar özüne döndü, hazır giyim bizi çok tembelleştirmişti. Hazır giyimde fiyatlar artınca vatandaşlar daha uyguna elbise sahibi olmak için kumaş alıp kendi dikmeye başladı. İnternette elbise dikimiyle alakalı çok sayıda video var bunları izleyerek işi öğrenenler soluğu kumaşçıda alıyor. İnsanlar artık üretmeye başladı. Bizim işlerimizde yüzde yüze yakın arttı. Kumaşa yoğun talep var bizde kumaşların metre karesi 20 liradan başlıyor. 50 liraya kadar çıkıyor. Parça kumaşlar var 10 liraya pantolon dikebilecek kumaş alabilirler" dedi.