Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zincir Marketlerde Denetim Yaptı

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde ruhsat, son tüketim tarihleri ve kasa fiyat karşılaştırması kontrol edildi. İşletmelere kurallar çerçevesinde uyarılarda bulunuldu. Ayrıca fırın, pastane gibi işletmelerde de gıda, hijyen ve fiyat etiketlerinin kontrolleri rutin olarak yapılıyor.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan zincir marketlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, yapılan denetimler çervesinde ruhsat, ürünlerin son tüketim tarihleri ve kasa fiyat karşılaştırmasını kontrol etti.

İşletmelere yasa gereği belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli bilgiler verilerek uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan belediye ekiplerinin ilçe genelinde yer alan fırın, pastane gibi işletmelerde de gıda, hijyen ve fiyat etiketlerinin kontrollerini de rutin olarak yaptığı kaydedildi. - ANTALYA