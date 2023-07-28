Kemalpaşa Belediyesi İşçilere Temmuz Zamı Yaptı

Kemalpaşa Belediyesi, yüksek enflasyon nedeniyle işçi ücretlerine temmuz zammı yaptı. İşçi ücretlerine yapılan zam, toplu iş sözleşmesine göre enflasyon karşısında yetersiz kalması sebebiyle gerçekleştirildi. Kemalpaşa Belediyesi'nde en düşük işçi ücreti 15 Bin TL olacak.

Kemalpaşa Belediyesi yüksek enflasyon nedeniyle işçi ücretlerine temmuz zammı yaptı.

Kemalpaşa Belediyesi ve DİSK/Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre geçtiğimiz ocak ayında işçi ücretlerine yapılan yüzde 64,27'lik zam artışının yıl içinde enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı tarafında işçi ücretlere ilave zam yapıldı. Buna göre, taban ücretin 6 aylık enflasyon farkının 5 puan üzerinde olacak şekilde yeniden düzenlenen işçi ücretleri temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde görev yapan en düşük işçi ücreti 15 Bin TL olacak.

"UYGULADIĞIMIZ MALİ DİSİPLİN SAYESİNDE"

Uyguladıkları mali disiplin sayesinde ekonomik zorluklara rağmen hem hizmet üretip hemde çalışanların haklarını koruduklarını ifade eden Başkan Karakayalı, " Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz her kesimi etkilediği gibi kamu hizmeti gerçekleştiren belediyelerimiz de ciddi oranda yıprandı. Türkiye'nin birçok yerinde maaşların dahi zor ödendiği, aksadığı bir ortamda çalışanları için enflasyon farkı ödeyecek bir noktada olmak bizim uyguladığımız mali disiplin başarısının bir soncudur. Halkımızın vergilerini doğru yönetiyor, tasarruf ediyor, zorlu ekonomik koşullara rağmen işçimizi ezdirmiyoruz." dedi.