Kekik üreticilerine yönelik sohbet toplantıları tamamlandı

Denizli'de kekik üreticilerine yönelik düzenlenen "Çiftçi Sohbet Toplantıları" yoğun katılımın ardından tamamlandı.

Denizli'de kekik üreticilerine yönelik "Çiftçi Sohbet Toplantıları" 27 Nisan ve 5 Mayıs 2023 tarihlerinde Tavas Merkez, Pamukkale Kurtluca ve Gözler ile Güney Eziler'de yapıldı. Toplantılara, ilçe müdürleri, çok sayıda ihracat firması ve kekik üreticileri katıldı. Toplantılarda Ziraat Yüksek Mühendisi Şahin Şentürk tarafından "İhracata Yönelik Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği (EKÜY) Projesi" hakkında sunum yapıldı. Daha sonra sektörün mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin sektör temsilcileri ve üreticilerin görüşleri alındı.

Özellikle AB Ülkeleri tarafından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Pirolizidine Alkaloidleri (PA) kontaminasyonunun önlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - DENİZLİ