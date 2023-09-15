Keban Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Arasında Maaş Artışı İçin Ek Protokol İmzalandı

Keban Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında maaş artışı sağlayan ek protokol imzalandı. Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Mustafa Bahçeci'nin katıldığı imza töreninde, Atlı çalışanlara hayırlı olmasını diledi ve Bahçeci ise Başkan Atlı'nın işçi ve emekçinin yanında olduğunu belirterek, ek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.