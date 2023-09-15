Keban Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Arasında Maaş Artışı İçin Ek Protokol İmzalandı
Keban Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında maaş artışı sağlayan ek protokol imzalandı. Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Mustafa Bahçeci'nin katıldığı imza töreninde, Atlı çalışanlara hayırlı olmasını diledi ve Bahçeci ise Başkan Atlı'nın işçi ve emekçinin yanında olduğunu belirterek, ek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.
Keban Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında maaş artışı sağlayan ek protokol imzalandı.
Keban Belediye Başkanlığındaki imza törenine, Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Mustafa Bahçeci katıldı.
Belediye Başkanı Atlı, ek protokolün çalışanlara hayırlı olmasını diledi.
Bahçeci ise Belediye Başkanı Atlı'nın her zaman işçi ve emekçinin yanında olduğunu belirterek, ek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.