Haberler

Karadeniz Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Delibaş, Mersin'e Atandı

Karadeniz Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Delibaş, Mersin'e Atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Cemal Delibaş, yapılan atamayla Mersin İl Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne görevlendirildi. Delibaş'ın yeni görevine başlamasının ardından Ereğli'deki boşalan müdürlük için yapılacak yeni atamanın önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Karadeniz Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Cemal Delibaş, yapılan atamayla Mersin İl Vergi Dairesi Müdürü olarak görevlendirildi.

Bir süredir Karadeniz Ereğli'de Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yapan Cemal Delibaş'ın yeni görev yeri belli oldu. Delibaş, yayımlanan atama kararı kapsamında Mersin İl Vergi Dairesi Müdürü olarak atandı. Cemal Delibaş'ın Mersin'deki yeni görevine başlamasının ardından Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü için yapılacak yeni görevlendirmenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti

Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti
BBP lideri Destici'yi küplere bindiren görüntü: DEM'li olduğu için...

Destici'yi küplere bindiren görüntü: DEM'li olduğu için...
İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de çadırlar hedef alındı! Han Yunus'ta can kaybı var
Makarnada zehir alarmı! İçlerinde dünyaca ünlü markalar da var

Sofraların yıldızı için zehir alarmı! Dünyaca ünlü markalar da listede
Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği dünya devini açıkladı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı