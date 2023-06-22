Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Erdemir açıklaması

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilerin Erdemir'de takas işleminin kaldırılması ve işçilerin huzursuzluğu yönünde sorularını yanıtladı. Takas sisteminin dışarıdan işçi alınmasının önünü açmak için kaldırıldığını öne süren Başkan Posbıyık, "Ben Erdemir'i de sendikayı da ne yapmak istiyor anlamıyorum. Takas olmalı. En azından Ereğli'de yaşayanların çocukları işe girer. Erdemir işçisi de hazır olmalı, yakında eylemlere başlayabilir, temsilciler meclisini toplayabilirim. Ereğli'de yine kaos çıkarmak isteyenlere de hodri meydan diyorum" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilerin Erdemir'de takas işleminin kaldırılması ve işçilerin huzursuzluğu yönünde sorularını yanıtladı. Takas sisteminin dışarıdan işçi alınmasının önünü açmak için kaldırıldığını öne süren Başkan Posbıyık, "Ben Erdemir'i de sendikayı da ne yapmak istiyor anlamıyorum. Takas olmalı. En azından Ereğli'de yaşayanların çocukları işe girer. Erdemir işçisi de hazır olmalı, yakında eylemlere başlayabilir, temsilciler meclisini toplayabilirim. Ereğli'de yine kaos çıkarmak isteyenlere de hodri meydan diyorum" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, makamında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habercilerin Erdemir'de takas işleminin kaldırılmasına ilişkin sorusunu, "Dışarıdan işçi almak için takası kaldırdılar" diyerek yanıtlayan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"EREĞLİ'NİN BİR TANE KORUYUCUSU YOK MU?"

"Benim düşüncem, takas yapmamalarının sebebi, Ereğli'de Erdemir'in son zamanlardaki işçi alımları tamamen Ereğli dışından oluyor. Bunu biliyorum.

Tabii ki bunların içinde bazı menfaatlerden bahsediliyor, onu bilmediğim için iddialarda bulunamam. Yalnız gazetelerden okuyorum, basın mensuplarının yazdıklarından. Ama Ereğli'deki adamlar, yüzde ellisi giriyorsa giriyor. Herkes bir paye koparmaya çalışıyor. Karabük'ün Mehmet Ali Şahin'i var, Beycuma'nın Hamdi Uçar'ı var biliyorum da bu Ereğli'nin bir tane koruyucusu yok mu? Bakın Karabük'e gidin. İşçi alınacağı zaman noter huzurunda kura çekiyorlar ve sadece Karabüklüleri alıyorlar işe. Bu kadar aciz bir ilçe olur mu? Ben belediye başkanıyım kendi ilçemde. Bu kadar acizlik olur mu?

Benim kanaatim, kendi kendime kurgu yapıyorum, Ereğlili insanların çoğunlukta olduğu, Ereğli'ye yerleşmiş, Ereğlili olan insanlar, çocuklarına takas yapıyor. Bu çok güzel bir olay. Bu yöreden insanlar, gençler takasla işe giriyor. Takası yapmamakla, biraz da espri için söylüyorum, takas yapmazsak, sayıları bin kişiyse, sekiz yüz kişiyse yine Karabük'ten, Beycuma'dan adam alırız diye düşünüyorlar. Hiç de komik bir şey değil yani.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE FIRTINALAR KOPABİLİR"

Burada Erdemir'in ne yapmak istediğini anlayamıyorum, sendikanın ne yapmak istediğini anlayamıyorum. Başkalarının işine karışmak benim haddim değil de onlar bizim işimize karışmaya başladılar. Önümüzdeki günlerde fırtınalar kopabilir. Ereğli'de kaos yaratmaya çalışıyorlar. Bunu Türk Metal Sendikasının Genel Merkezi de yapmaya çalışıyor. Çünkü, buraya yeni seçilmiş bir adamı alıyorlar, eskiden Ereğli'ye, işçiye yüzde 35'leri getirmiş, ağır ithamlarda bulunmuş, küfür laflarıyla Ereğli çınlamış adamı buraya getirmenin bir anlamı var herhalde. CHP'yi ele geçireceklermiş, belediye başkanlığını ele geçireceklermiş. Buyursunlar, hodri meydan.

Sendika ne iş yapar ben anlamıyorum yani. Demir çelik, Erdemir ne iş yapar ben bilmiyorum. Bunları tane tane, sorduğunuz için söylüyorum ama yakında Ereğli'de temsilciler kurulu yeniden canlanabilirim. Erdemir benim emlak vergimi vermiyor. Erdemir kendisi enerji üretimi yapıyor, bunu saklıyor, gizliyor ve paramı vermiyor. Yangın sigortalarından bize para vermiyor. Bunu saklıyor Erdemir. Bize zulüm yapıyor Erdemir. Ereğli Belediyesi'ne zulüm yapıyor.

"TEMSİLCİLER MECLİSİ'Nİ TOPLAYABİLİRİM"

Geçen duyduğum bir lafa göre, Zonguldak AK Parti'den bir ekip gitmiş, 'Hep Ereğli belediye başkanına yağdırıyorsun, biraz da bize yardım et' demişler. Yahu Erdemir bize bir şey vermiyor. Erdemir bizden alıyor. Aldıkça da daha fazla almak için uğraşıyor. Emlak vergimi almıyorum. Kendisi enerji üretiyor, vergisini bana vermiyor, yangın sigortasını bana vermiyor diyorum. Zulüm yapıyor bize her gün.

Açık ve net olarak konuşuyorum, korkum yok kimseden. Susuyoruz ama susan insandan korkacaksın. Yakında Erdemir'e karşı Temsilciler Meclisini toplayabilirim Ereğli'de. Acımasız davranıyor Erdemir. Kar olaylarını izliyorsunuz herhalde. Ereğli'de kanser vakalarının nereye kadar çıktığını yine sizler, Ereğlililer izliyor. Bu kadar iyi niyetli bir toplum olmaz ya. Bu kadar sessiz, sakin bir toplum olmaz.

Haykırıyorum, bu takas işleminin devam etmesi lazım. EYT'den emekliye ayrılacakların ihbarları verilip talep edenlerin emeklilikleri verilmesi lazım. Ereğli Belediye Başkanı olarak takasçıların da, EYT'lilerin de arkasındayım. Artık Erdemir işçisi de hazırlanması lazım ağır ağır eylemlerimizi yapmak üzere hazırlıklara başlıyoruz."