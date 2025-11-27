Haberler

Kazdağları'nda Bal Ormanı Projesi ile Arıcılık Gelişiyor

Kazdağları'nda Bal Ormanı Projesi ile Arıcılık Gelişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edremit ilçesinde üç yıl önce hayata geçirilen Kazdağları Bal Ormanı projesi, arıcılığı geliştirmek amacıyla eğitimler düzenliyor. 5. Arıcılık Kursu'na katılan 20 arıcı, arıcılık teknikleri öğreniyor.

Edremit İlçesinde, 3 yıl önce 206 hektarlık alanda hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük bal ormanı projelerinden biri olan 'Kazdağları Bal Ormanı ve Balköy' projesi, yörede arıcılığı geliştirdi. Proje kapsamında eğitimler başlarken, Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Edremit Halk Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile 5.Arıcılık Kursu da başladı.

Proje kapsamında düzenlenen 5. Arıcılık Kursuna 6'sı kadın 20 arıcı katılıyor. İki ay devam edecek kursu arıcılık teknikeri Yusuf Aslantekin veriyor. Bal Ormanının yöredeki arıcılığı geliştireceğini kaydeden Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, "Kooperatifimizin 82 üyesi bulunmaktadır. Bunlarnda8rn 22'si arıcılardan oluşmaktadır. Kazdağları arıcılık için çok uygun. Yörede arıcılığın gelişmesini istiyoruz. Bunun için geçtiğimiz aylarda Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliğini yaptık. Geçtiğimiz yıl hazırladığımız 3 adet projemiz Tübitak tarafından kabul edildi. Hedefimiz doğal bal üretmek. Böyle eğitimler verilerek arıcılık faaliyetleri geliştirilecek" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.