KazanForum 2026'da Türkiye ve Tataristan Öne Çıktı, AA Standı Yoğun İlgi Gördü

Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2026" kapsamında kurulan işbirlikleri stantlarında, Rusya bölgeleri, büyük sanayi kuruluşları ve uluslararası partnerlerin faaliyetleri tanıtıldı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu KazanForum kapsamında oluşturulan işbirlikleri stantları, Rusya bölgeleri, partner ve sponsor şirketler ile yabancı ülkelerin temsil edildiği üç ana bölümden oluştu.

Türkiye standında, ülkenin Avrupa ile Asya arasında stratejik bir lojistik merkez konumunda olduğuna dikkati çekilirken, tanıtımda Türk ticareti, sanayi işbirlikleri ve uluslararası fuar faaliyetleri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Tataristan ticari ve finansal köprü işlevi görüyor

Forumun ev sahibi Tataristan Cumhuriyeti alanın merkezinde yer alırken, bölgenin petro-kimya, tarım, makine, havacılık ve bilgi teknolojileri alanlarındaki gelişmiş sanayi altyapısına vurgu yapıldı.

Yaklaşık 68 bin kilometrekarelik yüzölçümüne ve 4 milyonu aşkın nüfusa sahip Tataristan'ın, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında ticari ve finansal bir köprü işlevi gördüğü belirtildi.

Ayrıca Rusya'nın farklı bölgelerine ait sanayi, turizm ve altyapı projeleri ile uluslararası partner ülkelerin ticaret, finans ve enerji alanlarındaki işbirliği imkanları da ziyaretçilere sunuldu.

KazanForum 2026 kapsamındaki işbirlikleri stantlarının, Rusya ile İslam dünyası arasında ekonomik ve teknolojik ortaklıkların geliştirilmesine katkı sunan önemli platformlardan biri olduğu kaydedildi.

AA'nın standı ziyaretçiler tarafından ilgi gördü

Anadolu Ajansı'nın standında yer alan "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" kitapları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. AA'nın uluslararası habercilik deneyimini ve saha çalışmalarını konu alan yayınlar, katılımcılar tarafından dikkatle incelendi.

Kitaplar, ajansın haber üretim süreçlerine ve gazetecilik pratiğine ilişkin kapsamlı bir bakış sunması nedeniyle fuar alanında öne çıkan yayınlar arasında yer aldı.

AA muhabirine incelediği kitaplar hakkında değerlendirmede bulunan Kazan Federal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Lucress Kentelle, kitaplarda yer alan bazı görsellerin zorlayıcı olmasına rağmen bu tür yayınların hazırlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Söz konusu eserlerin birer kanıt niteliği taşıdığını vurgulayan Kentelle, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Kentelle, AA'nın internet sitesine girerek kitapları daha detaylı incelemek ve satın almak istediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar da AA standında yayımlanan kitaplara ilişkin değerlendirmesinde, eserlerin "bu yüzyılda yaşanan vahşeti belgelediğini" belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Görüntülerin son derece sarsıcı olduğuna dikkati çeken Ayar, Gazze başta olmak üzere tüm Müslümanların huzur içinde yaşamasını temenni etti. Ayar, kitaplarda temel ihtiyaçlara erişmekte zorlanan insanların mücadelesine dair somut kanıtlar bulunduğunu anlattı.