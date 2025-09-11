Haberler

Kayyum heyeti, Can Holding binasına böyle giriş yaptı

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde bulunduran Can Holding'e el koyma kararının ardından TMSF kayyum heyeti şirket binasına giriş yaptı.

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde bulunduran Can Holding'e savcılıkla el konuldu. Holding bünyesindeki 121 şirkete el konulurken, yöneticilerine "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "suç örgütü kurma" suçlaması yöneltildi.

10 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Mehmet Şakir Can, Kenan Tekdağ ve Kemal Can'ın da aralarında olduğu şirket yöneticileri sabah saatlerinde gözaltına alındı.

800 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Petrol istasyonları, eğitim kurumları ve elektronik eşya üretimi yapan Can Holding geçtiğimiz aylarda Ciner Yayın Holding'deki hisselerin tamamını satın almıştı. Can Holding bünyesindeşu anHabertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi kanallar bulunuyor. Can Holding'in bu satış için 800 milyon dolar ödediği belirtiliyordu.

ÖNEMLİ MARKALARI ELİNDE BULUNDUYOR

Ciner Yayın Holding'i satın alan Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını elinde bulunduruyor. Holding ayrıca Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital'ın da sahibi. Bunların yanı sıra holdingin beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var.

KAYYUM HEYETİ BİNADA

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken kayyum olarak atanan TMSF yetkilileri Can Holding binasına giriş yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı .

Olgun Kızıltepe
