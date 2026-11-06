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KAYSO Başkanı Büyüksimitci Manila’da CACCI Konferansı’na katıldı

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KAYSO Başkanı Büyüksimitci Manila’da CACCI Konferansı’na katıldı
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KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 40. CACCI Konferansı'na katıldı. Büyüksimitci, konferans kapsamında Manila Büyükelçisi Kaan Esener ile Türkiye-Filipinler ekonomik ilişkilerini ve yatırım fırsatlarını görüştü.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 40. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansı'na katıldı.

4-5 Kasım 2026 tarihlerinde, CACCI'nin kuruluşunun 60. yılı kapsamında gerçekleştirilen konferans, Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere farklı ülkelerden iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

TOBB'u temsilen konferansa katılan Başkan Büyüksimitci, uluslararası ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ülkeler arasındaki iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirtti.

Büyüksimitci, Manila Büyükelçisi Esener'i ziyaret etti

Başkan Büyüksimitci, konferans kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Manila Büyükelçisi Kaan Esener ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Filipinler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, karşılıklı yatırım fırsatları ve iki ülke iş dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Türkiye'nin uluslararası ticaretteki etkinliğinin artırılmasının önemine dikkat çeken Büyüksimitci, yeni pazarlara açılmanın ve küresel iş birliklerini güçlendirmenin Türk sanayisinin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Büyüksimitci, nazik ev sahipliği ve yakın ilgilerinden dolayı Büyükelçi Kaan Esener'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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