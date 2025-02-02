Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

Erdoğan tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti
Netanyahu, Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerini söyledi

"Orta Doğu haritasını yeniden çizeceğiz"

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Ekonomi Önümüzde Zorlu Bir Dönem Bekliyor

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Ekonomi Önümüzde Zorlu Bir Dönem Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Sanayi Odası'nın ocak ayı olağan meclis toplantısında KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2024 yılı için ekonomik zorlukların süreceğini belirtti ve KOBİ'lere yönelik kredi faizi indirimlerinin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, küresel ve yerel ekonomik zorlukların damga vurduğu 2024 yılının geride kaldığını, geçen senenin reel sektör için zorlu bir yıl olduğunu belirtti.

Büyüksimitci, ekonomi ile ilgili "Önümüzde yine zorlu bir dönem var. Politika faizinde indirimler gerçekleşse de sıkılaştırma devam edecek. Özellikle de yılın ilk yarısı hiç kolay geçmeyecek ancak ikinci yarıdan itibaren ekonomik dengelenme sürecinin başlayacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine düşürmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bankaların indirim kararını ekonomimizin omurgası durumundaki KOBİ'lerimize kredi faiz indirimi olarak yansıtmasını bekliyoruz. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi mekanizmalarının ivedi bir şekilde devreye alınması, üretimin devamlılığı ayakta kalabilmemiz için şarttır. Bu noktada ekonomi yönetimimize güvenimizin tam olduğunu, ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini korumak adına gerekli adımları atacağına inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi
img

Talebiyle yönetimi şoke etti
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
img

Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı davayı kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı

Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.