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Kayserili Pastırmacı, Sömestir Tatilini Esnaf için Avantajlı Buldu

Kayserili Pastırmacı, Sömestir Tatilini Esnaf için Avantajlı Buldu
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Pastırmacı Yasin Güzel, sömestir tatilinin Kayseri'deki pastırma esnafına yüzde 35 oranında iş artışı sağladığını belirtti. Turizmdeki canlanmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Güzel, fiyatların sabit kaldığını ve yerli turistlerin eve gelişinin sektöre katkı sağladığını vurguladı.

Pastırmacı Yasin Güzel, sömestir tatilinin Kayserili pastırma esnafı için güzel geçtiğini belirterek, tatil sürecinde işlerinin yüzde 35 oranında arttığını söyledi.

Turizm canlandıkça mutlu olduklarını söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, "Sucuk ve pastırmada şu an fiyat değişikliği yok. Sucuklarımız 500 TL'den başlıyor 850 TL'ye kadar değişiklik gösteriyor. Pastırma fiyatlarımız da bin 200 TL'den başlıyor bin 600 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Sömestir bizim için çok iyi oldu. Bu 15 günlük süreç esnafa biraz yaradı diyebiliriz. İşlerimiz yaklaşık yüzde 30-35 bandında artış gösterdi. Biz de bu durumdan memnunuz tabi ki. Turizm canlandıkça tabi bizler daha mutlu oluyoruz. Çünkü bizler esnafız. Dışarıdan yerli turistlerimiz geliyor. Özellikle de Erciyes'e kayak yapmaya geliyorlar. Bunlar bizim için bir can suyu diyebilirim" dedi.

Güzel, 15 günlük tatilin esnaf için güzel geçtiğini söyleyerek, "Bu yüzden de Kayserililere seslenmek istiyorum. Erciyes Dağımıza sahip çıkalım. Yerel turistlerimizi buraya çekmeye çalışalım elimizden geldiği kadarıyla. İşlerdeki artışta yabancı turistlerin payı daha büyük oluyor. Çünkü dışarıdan gelen de çok oluyor. Gurbetçilerimiz de geliyorlar kayak yapmaya. Sömestir tatili için gelenler oldu. Yılbaşı tatiline gelen gurbetçi vatandaşlarımız oldu. Onların da bizlere katkısı büyük. Tabi yurt içinden ve çevre illerden de gelenler oldu. Bu 15 günlük tatil esnaf için güzel günler oldu" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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