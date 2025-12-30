Kayseri Serbest Bölgesi'nde yılın son yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun başkanlığında 2025 yılının son yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kayseri Serbest Bölgesi'nin rol model işler yaptığını belirtti.

Birçok yatırımın hayata geçtiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yıl boyunca Kayseri'nin ihracatına yön veren ve Kayseri'nin yaklaşık dörtte bir ihracatının ortaya çıktığı Kayseri Serbest Bölge'de çok şükür işler yolunda gidiyor. Biz burada emanetçi olarak tüm hissedarların haklarını korumak, Kayseri'nin ihracatının ve üretiminin gelişmesi için çalışmak durumundayız. Kayseri Serbest Bölge, şu anda 19 serbest bölge içerisinde rol model ve en önde olan bir bölge haline gelmiştir. İnşallah 2026 yılı da Kayseri Serbest Bölge ve Kayseri açısından en iyi şekilde geçecek. Altyapı çalışmalarımızın hepsinin hazırlığını yaptık. Yaptığımız çalışmalar hayırlı ve uğurlu olsun inşallah."

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Kayseri Serbest Bölge'nin ihracat konusunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da 2026 yılının daha çok ihracat, istihdam ve ekonomiye kazanç verebilecek bir yıl olmasını diledi.