Kayseri Sanayi Odası, Orta Anadolu Kariyer Fuarı'na destek verecek

Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımıyla yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ERÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı'na (ORAKAF'23) her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 5 civarında büyümesinin beklendiğini aktaran Büyüksimitci, önümüzdeki süreçte fiyat ve finansal istikrarın da tesis edilmesiyle Türkiye'nin ikinci yüzyılda da sürdürülebilir büyüme trendini devam ettireceğine yürekten inandıklarını vurguladı.

Yeşil dönüşümün önemine değinen Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Küresel rekabetin olmazsa olmazları yeşil dönüşüm konusunda artık kaybedecek vaktimiz kalmadı. Bu konuda tüm kurumlarımızla harekete geçmemiz gerekiyor. Cumhuriyet'in 100. yılındaki karbon yolculuğunda temiz üretime geçişi destekleyecek her türlü politika ve teşvik hayata geçirilmeli. Özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, gerekirse 'Yeşil Dönüşüm Fonu' kurularak firmaların yeşil üretime yapacağı yatırımlar ve Ar-Ge harcamaları desteklenmeli."

Rektör Altun ise üniversitesinin faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Altun, 25-26 Aralık'ta düzenlenecek ORAKAF'23 için destek istedi.