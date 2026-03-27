Kayseri pastırmasına AB tescili verilmesi dolayısıyla Kayseri Ticaret Odasında basın toplantısı düzenlendi

Kayseri pastırmasına Avrupa Birliği (AB) tescili verilmesi dolayısıyla Kayseri Ticaret Odasında basın toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Odasınca gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, kentte pastırma denilince sadece yemekten veya tüketilen etten oluşmuş bir yiyecekten değil bir kültürden bahsedildiğini söyledi.

Kayseri'nin iş bölümü ve yaptığı organizasyonlarla Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:

"Sabrın, emeğin ve iş bölümünün şehri Kayseri'den çıkan bu üründen bahsederken aslında kadim bir kültürden bahsediyoruz. Hangi siyasi görüşte ve fikirde olursak olalım pastırma, Kayseri'de sohbetlerin ana ve ortak konusudur. Pastırmanın arkasında inanılmaz bir istihdam, iş gücü ve şehre ekonomik gelir var. Baktığınızda şehrin her yerine dokunan bir mesele. Pastırmanın AB tarafından tescillenmesi bize ne kazandıracak? Menşei ve kaynağı belli, kaliteli bir ürün olarak tüm dünya ve Avrupa mutfaklarına sunulacak. Dolayısıyla Türkiye'nin de 46'ncı ürünü olması, ülkemize sağladığımız katkı açısından da kıymetli."

"Her pastırma, Kayseri pastırması değildir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da şehrin bu tarz olumlu yaklaşımlarla anılmasının herkesi mutlu ettiğini söyledi.

Her değerin kendileri için kıymetli ve anlamlı olduğunu dile getiren Büyükkılıç, başta Kayseri Ticaret Odası olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükkılıç, pastırmanın Kayseri'ye özgü değer ve marka olduğunu belirterek, "Esnaflardan bir ricamız var. Lütfen bunu koruyalım. Her pastırma, Kayseri pastırması değildir. Her mantı, Kayseri mantısı değildir. Dikkat edeceğiz." dedi.

"İlan sürecinde Bulgaristan Tarım Bakanlığı tarafından itiraz geldi"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da yalnızca gıda ürünü olmayan Kayseri pastırmasının şehrin hafızasında yer ettiğini, kültür ve aidiyet nişanesi olduğunu söyledi.

Kayseri pastırmasının AB nezdinde tescili için 2023'te başvuru yaptıklarını anlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Avrupa'da tescil edilmesi kolay olmadı. İlan sürecinde Bulgaristan Tarım Bakanlığı tarafından itiraz geldi. İşte tam bu noktada mesele, bir başvurudan daha fazlasına dönüştü. Artık savunulan şey, sadece bir ürün adı değil Kayseri'nin emeği, itibarı ve tarihiydi. AB'den tescil alan 46 ürünümüz içerisinde hakkında itiraz davası açılan ilk ve tek ürün Kayseri pastırması olmuştur. Yürüttüğümüz 2 yıllık hukuk ve diplomasi müzakereleri neticesinde tüm dünyaya bir kez daha kanıtladık. Kayseri pastırması, şehrimizin AB nezdinde tescil edilen ilk ürünü olarak tarihe geçmiştir. Pastırmanın ana vatanı Kayseri'dir. Bunu Avrupa gözünde tescilledik."

Gülsoy, Kayseri purov mantısı ve Kayseri pöç kebabı için yaptıkları başvuruların da kabul edildiğini, coğrafi işaretli ürün sayısının 17'ye çıktığını anlattı.

"Oda ve borsalar camiası olarak yerel ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz"

Programa telefonla bağlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Bu başarı, aynı zamanda Kayseri Ticaret Odamızın şehrimize sağladığı ekonomik kalkınma hamlesidir. Zira ülkemizde çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliği bulunuyor. Oda ve borsalar camiası olarak yerel ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Şehrin değerlerine sahip çıkan kardeşim Ömer Gülsoy'u ve ekibini kutluyorum. Tescilli Kayseri pastırması üreten, satan, tanıtımına destek olan ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de konuşma yaptı.