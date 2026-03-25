Kayseri Pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri'nin asırları aşan lezzeti, şimdi sınırları aşıyor. Kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırması, AB tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kayseri'ye, emek veren tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: UZMANLARIMIZ VE HUKUKÇULARIMIZ İLE ÇOK UĞRAŞTIK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Kayseri Pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 46'üncü ürünümüz oldu. Memleketim Kayseri'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy'u, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı