Kayseri OSB Yönetimi Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi; 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na çıkarma yaptı. Mehmet Yalçın başkanlığındaki OSB Yönetimi, stant açan Kayseri OSB sanayicilerini ve Kayserili mobilya üreticilerini ziyaret etti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nuri Çetinçağlar ve Selim Narin ve Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp'den oluşan Kayseri OSB heyeti, 120 kadarı Kayseri OSB'de yerleşik bulunan 140'a yakın Kayseri firmasını ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; "Kayseri OSB yönetimi olarak, dünyanın sayılı mobilya fuarlarından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarını ziyaret ettik. Fuara katılan başta Kayseri OSB'deki sanayicilerimiz olmak üzere, Kayserili tüm firmalarımızı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunduk. Büyük çoğunluğu Kayseri OSB'de yerleşik olan Kayserili firmalarımızın mobilya sektöründeki gücünü İstanbul'da görmek bizi oldukça memnun etti. Kayseri'nin mobilya sektöründeki lokomotif gücü, 2025 yılında da ihracatta yeni başarılara ulaşacağımızın göstergesidir" dedi. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın katılımcı firma portföyüne bakıldığında 1000 kadar firmanın yer aldığının görüldüğünü ifade eden Başkan Mehmet Yalçın; "Fuara Kayseri'den 140 firmanın katılım sağlamış olması bizim için çok kıymetlidir. Kayseri, mobilya sektöründeki lider konumunu bu fuar aracılığı ile bir kez daha kanıtlamıştır" diye konuştu.

Kayseri OSB Başkan Mehmet Yalçın; fuara katılım sağlayan başta Kayseri firmaları olmak üzere tüm firmalara Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracatına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ