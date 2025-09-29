Kayseri OSB Yönetimi İstanbul'daki Fuarları Ziyaret Etti

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetimi, İstanbul'da ziyarete kapılarını açan uluslararası 3 ayrı fuarda, Kayserili sanayicileri yalnız bırakmadı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar ve Kadir Üçok ile Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp, İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan IBIA Expo 2025 ve Metal Expo 2025 ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açılan İNTERMOB fuarlarına katılan Kayseri OSB sanayicilerini ziyaret etti. Kayseri OSB heyeti, sanayicilere fuarlarda açtıkları stantların hayırlı olmasını diledi ve başarı plaketi takdim etti. Yaptıkları fuar ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İstanbul'da kapılarını açan uluslararası 3 önemli fuarda Kayseri OSB sanayicisinin yanında olduklarını kaydetti. Başkan Yalçın, "Fuar ziyaretlerimiz kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan IBIA Expo 2025-4. Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı ve Metal Expo 2025-7. Uluslararası Demir, Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarına katılan sanayicilerimizle buluştuk. Kayseri'nin yatak sanayisi ve metal teknolojilerinde geldiği noktayı ve elde ettiği başarısına bu fuarlarda bir kez daha şahit olduk. IBIA Expo 2025 ve Metal Expo 2025'e katılarak Kayseri adını duyuran tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum" dedi. İNTERMOB, 27. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarında da ziyaretlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Mehmet Yalçın, "TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan ve bu yıl 27.'si yapılan İNTERMOB fuarında yer alan Kayseri sanayicisini ziyaret etme fırsatımız oldu. Kayseri sanayicimiz, fuarlarda yer alma ve ürünlerini tanıtma konusunda iyi bir konumda bulunuyor. Bu bakımdan 2 gün süreyle yaptığımız 3 ayrı fuar ziyaretimizde gördüğümüz manzara ile gurur duyduk" diye konuştu.

Başkan Yalçın, IBIA Expo 2025, Metal Expo 2025 ve İNTERMOB fuarlarında yer alan tüm Kayseri firmaları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ