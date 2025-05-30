Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Türkiye Ekonomisinin Büyüme Rakamları Açıklaması

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Türkiye Ekonomisinin Büyüme Rakamları Açıklaması
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı ilk çeyreğinde GSYH'nin bir önceki yıla göre yüzde 2 arttığını belirtti. Yalçın, sanayicilere ve ihracatçılara destek verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2025 yılı ilk çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, "Türkiye ekonomisinin 2025 yılı ilk çeyreğindeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 artış sağlamıştır. Türkiye ekonomisi üst üste 19 çeyrekte büyüme başarısını göstermiştir. 2025 yılı ilk çeyrekte elde edilen oran, uygulanan ekonomi politikalarının başarısıdır. Ülke olarak hedeflerimize ulaşabilmemiz, daha fazla büyüme sağlanabilmesi için sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız desteklenmelidir" dedi.

Yalçın, "Türkiye ekonomisi; 2024 yılında yüzde 3,2 büyüme sağlamıştı. 2025 yılı ilk projeksiyonlarına göre makro finansal istikrarın güçlendiği ve cari açığın daraldığı gözlemlenmektedir. Sıkı para politikası tabanında sürdürülen enflasyonla mücadele sürecinde biraz daha zamana ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin 2025 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği büyüme rakamı umutlarımızı kuvvetlendirmektedir. Bu büyüme oranları, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, "Ülke olarak hedeflerimize ulaşılabilmesi için ihracatımızda her yıl ortalama hatırı sayılır büyüme sağlanması gerekmektedir. İşçilik maliyetlerinin yüksekliği, döviz kurunun girdi maliyetleriyle paralel olmaması gibi nedenlerle uluslararası piyasalardaki rekabet yapabilme kapasitemiz azalmaktadır. Sanayicilerimiz, üretimi artırabilmek için yeni destekler ve uygun maliyetli kredi imkanlarının artırılmasını beklemektedir. Sanayicilerimize verilecek destekler, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki büyüme hızını artıracaktır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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