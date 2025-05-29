Kayseri'nin Nisan İhracatı 304 Milyon Doları Aştı

Kayseri'nin Nisan İhracatı 304 Milyon Doları Aştı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Nisan ayında Kayseri'nin ihracatı 304 milyon 798 bin dolar olarak gerçekleşti. Yalçın, bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,89 artış gösterdiğini vurguladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin nisanda ihracatının 304 milyon 798 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bu yılın ilk 4 ayında Kayseri'nin toplam ihracatının 1 milyar 235 milyon 956 bin dolara ulaştığını belirten Yalçın, "Kayseri'nin bu yıl nisan ayında yapmış olduğu ihracat 304 milyon 798 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam, mart ayında 325 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Nisan ayı ihracatımızda önceki yılın aynı ayına oranla ise yüzde 8,89 oranında artış yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

İhracat temeline dayanan büyüme anlayışı ile yürütülen ekonomik programın yansımalarının güçlenerek devam ettiğini gördüklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Açıklanan bu yılın nisan ayı dış ticaret verileri, bizlere umut vermeye devam ediyor. Ancak iç pazarda yaşanan daralmanın yanı sıra sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız, iş gücü maliyetlerinin fazla olması ve düşük kur nedeniyle dış pazarlarda mal satmakta zorlanmakta ve güç kaybetmektedir. Sanayicilerimizin uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi talepleri her ne kadar kısıtlı şekilde karşılanmaya çalışılıyor olsa da bunun yeterli olmadığı gözlemlenmektedir. Sanayicilerimizin beklentisi piyasalarda ve sektörlerde yaşanan sorunların çözümüne hızlı bir şekilde odaklanılmasıdır."

Kaynak: AA / Murat Asil - Ekonomi
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