Kayseri'nin İhracatı Temmuz'da Yüzde 16,12 Arttı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, 2025 yılı Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Başkan Yalçın; "Kayseri'nin 2025 yılı Temmuz ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 16,12 oranında artarak, 324 milyon 386 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Kayseri olarak, 2025 yılı ilk 7 aylık ihracat rakamımız ise 2 milyar 186 milyon 23 bin dolar oldu" dedi.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin Temmuz ayı yansımalarının kamuoyu ile paylaşıldığını vurgulayan Başkan Mehmet Yalçın, Türkiye'nin ihracatının 2025 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 artarak 24 milyar 938 milyon dolar olduğunu söyledi. Yalçın; "Ülkemizin Temmuz ayı ithalatı ise yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalatı da yüzde 6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar oldu" diye konuştu. Başkan Yalçın; "Kayseri'nin 2025 yılı Temmuz ayında yapmış olduğu ihracat, 324 milyon 386 bin dolar seviyesindedir. Bu rakam, Haziran ayında 279 milyon 356 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Yaşanan artış sevindiricidir." şeklinde konuştu. Kayseri'nin 2025 yılı Temmuz ayı ithalat rakamının 162 milyon 352 bin dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Başkan Mehmet Yalçın; "Kayseri'nin Temmuz ayı ithalat rakamı, bir önceki ay ithalatına oranla yüzde 16,85 oranında artış göstermiştir. Şehrimizin ilk 7 aylık ithalatı 1 milyar 48 milyon 896 bin dolar olmuştur" dedi. Başkan Yalçın; "Küresel ekonomik belirsizlikler ve yaşanan savaşların dünya ticareti üzerindeki olumsuz seyri, enerji ve lojistikte artan maliyet baskısı, ülkemizdeki enflasyonu düşürmeye yönelik para politikaları, sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı etkilemektedir. Bu etkiler nedeniyle sanayicimiz üretimde zorlanmakta ve ihracat pazarlarında daralma yaşamaktadır. Hükümetimizin bu zorlukların aşılması noktasında aldığı önlemlerin artırması sanayicilerimizin beklentisidir. Sanayicilerimiz; dış pazarlarda rekabetçi gücünü yitirmemek için döviz kuru konusunda adım atılmasını, üretim için gerekli mali kaynağa uygun şartlarda ulaşılabilmesi için destekler beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda tüm ihracatçılara ve sanayicilere, Türkiye ve Kayseri ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ