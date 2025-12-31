Kayseri'nin 11 aylık ihracatı 3,5 milyar dolara yaklaştı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, kentin 11 aylık ihracatının 3,5 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini değerlendirdi.

Kentin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 7,89 oranında düşüş göstererek 314 milyon 776 bin dolar olduğunu belirten Yalçın, "Kayseri'nin 2025 yılı ilk 11 aylık ihracatı 3 milyar 469 milyon 75 bin dolar seviyesine ulaştı. 12 aylık projeksiyona baktığımızda ise 3,8 milyar dolar civarında bir rakamla 2025 yılı ihracatımızı kapatacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasım ayı ithalat rakamının 125 milyon 488 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini anlatan Yalçın, kasım ayı ithalat rakamının bir önceki ay ithalat rakamına oranla yüzde 4,70 oranında düştüğünü, kentin ilk 11 aylık ithalatının ise 1 milyar 587 milyon 394 bin dolar olduğunu aktardı.

Sanayiciler açısından zorlukların ön planda olduğu bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"İhracat rakamlarındaki görünüm umutlarımızı artırmaktadır. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, dünya ekonomisini olduğu gibi ülkemizi etkilemektedir. Yüksek enflasyon ortamı toplumun tüm kesimleri gibi sanayicilerimizi de etkilemiştir. 2026 yılına girerken sanayiciler olarak beklentimiz, enflasyonun kalıcı olarak kontrol altına alınması, kur dengesizliğinin sona ermesi, daha fazla kredi imkanlarının oluşturulması ve dış pazarlardaki rekabetçi gücümüzün desteklenmesidir. Sağlanacak yeni desteklerle birlikte sanayicilerimiz 2026 yılında yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırdır."