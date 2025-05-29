Kayseri'nin Coğrafi İşaretli Ürünlerine Belge Takdim Töreni Düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nde (TOBB) Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünleri için belge takdim ve tanıtım töreni yapıldı.

TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen etkinlikle Kayseri'ye has 12 coğrafi işaretli yemek tanıtılarak, belgeleri takdim edildi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Kayseri Milletvekilleri, TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, Kayseri'nin Belediye ve Oda Başkanları, birçok iş adamı ve davetli katıldı.

TÜRKPATENT Başkanı Durak, Türkiye'nin Çin'den sonra en çok coğrafi işaret tesciline sahip olan ülke olduğunu dile getirdi.

Bu ürünlerin markalaşmasının ve kıymetli ürüne dönüşmesinin önemli olduğunu söyleyen Durak, şöyle konuştu:

"AB Komisyonuyla yaptığımız görüşmelerle Avrupa tesciliyle ülkeye katma değer üretecek sistemi getirmeyi amaçlıyoruz. Yakında üzerinde epeydir çalıştığımız bu konuya kanun ve mevzuatlarla da tescilli ürünlerimizin standartının Avrupa'daki ürünlerin tescil ve kalitesinde olmasına yönelik düzenlemeler yapıyoruz."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise markalaşmanın önemine dikkat çekerek, İtalya ve Fransa'nın sadece bir peynir markasından milyar dolarlık gelir elde ettiğini anlattı.

Türkiye'de 1745 tescilli ürün olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı işlemler tamamlanırsa burada tescillenen ürün AB'de tescil olmuş olacak." diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Kayseri'nin 32 ürünün coğrafi işaret tescili olduğunu son 4 yılda 12 ürüne belge kazandırmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bununla da yetinmedik. Yerel zenginliklerimizi, AB nezdinde de koruma altına almaya dönük girişimlerimizi başlattık. İnşallah Kayseri Pastırmamızda AB tescilini yakında alacak, bu konuda resmi gazete yayını bekliyoruz. Bunun yanında sucuğumuz ve mantımızda da süreci başlattık yakında AB'de tescilleneceğini umuyoruz."

Konuşmaların ve yemeğin ardından Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünleri için belge takdim töreni yapıldı.