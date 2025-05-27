Kayseri'nin 13 Firması, 2024 İSO İlk 500 Listesinde Yer Aldı

Kayseri'nin 13 Firması, 2024 İSO İlk 500 Listesinde Yer Aldı
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İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' araştırmasında, Kayseri'den 13 firma sıralamaya girdi. Kayseri Şeker Fabrikası listenin zirvesinde yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ' Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' araştırma sonuçları açıklandı.

2024 yılı İSO ilk 500 listesinde 13 Kayseri firması yer aldı. Büyük kısmı Kayseri OSB'de yerleşik olan Kayseri firmalarından Kayseri Şeker Fabrikası'nın ilk sırada yer aldığı listede, HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ikinci, Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. ise üçüncü sırada yer aldı. Açıklanan 2024 yılı listesine, önceki yıl listede yer almayan Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. 479'ncu sıradan girme başarısı elde etti. Listede adının açıklanması istemeyen bir firma da yer aldı.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "İSO ilk 500 2024 yılı sıralamasında küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen bu sene 13 firmamız listeye girmeyi başardı. Böylesine önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 13 firmayla temsil ediliyor olmak şehrimiz adına sevindiricidir. Sanayicilerimizin gösterdiği üstün performans, Kayseri ve Türkiye ekonomisinin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkı sunmaktadır" dedi.

Sıralamaya giren tüm firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "İSO ilk 500- 2024 sıralamasında yer alan firmalarımızı üretime, ihracata ve istihdama sağladıkları büyük katkılardan dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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