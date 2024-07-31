Kayseri İhracatı Haziran Ayında 259 Milyon Doları Buldu

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, "Haziran ayında 151 ülkeye 259 milyon 960 bin dolar ihracat, 120 milyon 575 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz kalkınmasının öncüsü olan iş insanlarımıza, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Haziran ayı ihracat rakamlarına göre 259 milyon 960 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,67 azalış bir önceki aya kıyasla yüzde 26,34 oranında azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 120 milyon 575 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,60 azalış gerçekleşmiştir. İlk 6 ay toplam ihracatımız 1 milyar 817 milyon 427 bin dolar'dır. Geçen yılın ilk altı ayına oranla yüzde 0,76 oranında artış yaşandı." diye konuştu.

Kayseri'den 151 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Avusturya, Almanya, ABD, Polonya, Cezayir, İtalya, Romanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık'tır." ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Madencilik ürünleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Zeytin ve Zeytinyağı gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

"İhracatçılarımızı zorlayan unsurlar dış pazarda rekabet gücümüzü zayıflatıyor"

İhracatçı üyelerimizin yaşadığı sorunlara değinen Gülsoy, "Yüksek enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde sanayimiz üzerindeki yükler, dezenflasyon motivasyonuna sekte vurmaktadır. Yapılması gerekli görülen artışlar belli miktarlarda ve aralıklarla yapılmalıdır. Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarının beklentilerin altında gelmesi sebebiyle piyasa şartları ve yürütülen süreç doğru okunmalıdır. Bizim pazar ve üretim çeşitliliğimizi koruyabilmek, ihracatımızı, istihdamımızı sürdürmek için ekonomi ikliminin düzelmesi lazım. Başta yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişim olmak üzere işletmelerimizi zorlayan unsurlar dış pazarda rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Yılsonu hedeflerimize ulaşabilmek için sorunlar ivedilikle çözüme kavuşmalıdır. Her türlü güçlük karşısında emek ve alın teriyle üreten, ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında öncülük eden kadim şehrimizin bu rakamlara ulaşmasını sağlayan tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - KAYSERİ