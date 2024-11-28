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Kayseri Ekim İhracatında %5,08 Artış

Kayseri Ekim İhracatında %5,08 Artış
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ekim ayında 324 milyon 444 bin dolar ihracat yapıldığını ve geçen yılın aynı ayına göre %5,08 artış gerçekleştiğini açıkladı. İthalatta ise %16,43'lik bir artış yaşandı. Gülsoy, ihracatçıların karşılaştığı zorluklara ve ticari kredilerin maliyetine dikkat çekti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy; "Ekim ayında 144 ülkeye 324 milyon 444 bin dolar ihracat, 132 milyon 63 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Her şartta özverileriyle çalışarak üreten iş insanlarımıza, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Ekim ayı ihracat rakamlarına göre 324 milyon 444 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,08 artış bir önceki aya kıyasla yüzde 3,44 oranında artış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 132 milyon 63 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 16,43 artış gerçekleşmiştir. İlk 10 ay toplam ihracatımız 3 milyar 103 milyon 854 bin dolar'dır. Geçen yılın ilk on ayına oranla yüzde 4,02 oranında artış yaşandı" diye konuştu. Kayseri'den 143 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Romanya, Fas, İtalya, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Belçika'dır" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; elektrik ve elektronik, çelik, kimyevi madde ve mamulleri, madencilik ürünleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, halı gibi sektörlerde artış yaşanırken Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Tekstil ve Hammaddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.

"Ticari kredilerde maliyetler makul seviyelere gelmeli"

İhracatçı firmaların yaşadığı sorunlara değinen Gülsoy, "Küresel pazarlardaki olumsuzluklar, talep daralması, yüksek jeopolitik riskler, ülkemizdeki maliyet artışları, finansmana erişim ile ticari kredilerde yaşanılan sıkıntılar ihracatçılarımızın rekabet gücünü olumsuz etkiliyor" dedi. Yaptığı değerlendirmede enflasyonla mücadele sürecinin ihracatı da etkilediğini belirten Başkan Gülsoy, "Bu süreçte üretimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi kritik bir gerekliliktir. Dış talebin zayıflığı, ihracat artışını engelliyor. Ara malı ve yatırım mallarına olan talep zayıflıyor ve sonuçta sanayi üretimimiz düşüyor. Dezenflasyon sürecinde dış pazar destekleri ile daha güçlü kılacak adımlara ihtiyaç duyuyoruz. İç piyasada nakit akışının durduğu bu süreçte, ihracatta ne kadar güçlü olursak ticaret zincirinde ve istihdamda sürdürülebilirliği de sağlamış oluruz. Her platformda dile getirdiğimiz kredi maliyetleri konusu burada kritik önem taşıyor. Üretimin devamlılığı ve ihracatımızı yukarıya taşıyabilmemiz için ticari kredilerde maliyetlerin makul seviyelere gelmesi ve daha ulaşılabilir olması gerekiyor. Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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