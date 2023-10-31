Kayseri'deki 15 firma İSO'nun ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer aldı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022" araştırmasında sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Başkan Yalçın, "2021 yılı listesinde 13 Kayseri firması yer almışken, 2022 yılı sonuçlarına göre firma sayımız artış göstererek 15'e yükselmiştir. Bu yükseliş dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılarla boğuşan firmalarımızın tüm engellere rağmen güçlü adımlar atmaya devam ettiğini bizlere göstermiştir" dedi.

Çoğunluğu Kayseri OSB'de kurulu bulunan firmaların Kayseri ve Türkiye için katma değer üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Yalçın, "İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022" listesine ilk kez adını yazdıran Turkuaz Seramik ve His Tekstil firmalarımızı ayrıca kutlamak istiyorum. Üretim yapan, istihdam sağlayan ve ihracatta öncü olan tüm firmalarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ