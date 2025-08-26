Kayseri'de 'Ufuk 2040' Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kayseri'de, 'Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayları' kapsamında Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen Bölge Paydaşları Çalıştayı tamamlandı.

Çalıştaya; bölgeden kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından paydaşlar geniş katılım gösterdi. Katılımcılar, bölgesel kalkınmanın geçmişten bugüne uzanan serüvenini değerlendirirken aynı zamanda geleceğe dönük vizyoner yaklaşımları da ele alma fırsatı buldu. Program kapsamında; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın kuruluşundan bugüne yürüttüğü çalışmalar ve bölgesel kalkınmadaki katkıları değerlendirildi. 'Yerel Kalkınma Hamlesi' ve ajansın 2040 vizyonuna ilişkin yeni dönem stratejik hedefleri paydaşlara tanıtıldı. Bölgenin proje geliştirme kapasitesi, güçlü yönleri ve geleceğe yönelik potansiyel fikir önerileri masaya yatırıldı. Katılımcılar da bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaparak, ortak akıl ile hazırlanacak stratejilerin 2040 hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayacağını ifade etti.

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada; "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak, 'UFUK 2040' vizyonu doğrultusunda, kamu, özel sektör, STK'lar ve akademinin ortak katkılarıyla bölgenin kalkınma yolculuğunu şekillendirmeye devam ediyoruz. Geçmişin birikimi, bugünün fırsatları ve geleceğin hedefleri ışığında bölgesel kalkınma için güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ