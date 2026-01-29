Haberler

Pazarda zam şampiyonu salatalık

Pazarda zam şampiyonu salatalık
Kayseri'deki semt pazarlarında bu haftanın zam şampiyonu salatalık oldu. Yarım asırdır pazarcılık yapan Ahmet Cumaoğlu, olumsuz hava şartlarının fiyat artışına neden olduğunu belirterek, salatalığın fiyatının 150 TL'ye ulaştığını ifade etti.

Kayseri'de semt pazarlarında haftanın zam şampiyonu artan fiyatıyla salatalık oldu.

Yarım asırdır pazarcılık yapan Ahmet Cumaoğlu bu haftanın zam şampiyonunun salatalık olduğunu söyledi. Salatalık semt pazarında 150 TL'ye satışa sunulurken, geçen haftalara göre fiyatında artış olduğu görüldü. Antalya ve Mersin'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Cumaoğlu; "Pazarcılık mesleğine başlayalı yarım asrı geçti. Pazarda fiyatlar yüksek. Antalya'yı sel vurması, Mersin'de fırtına ve rüzgarın yüksek olmasından kaynaklı fiyatlar yüksek. Bu hafta pazarda zam şampiyonu salatalık. Yerinde 120 TL toptan alındığında ama bizde ise halden aldığımız için 150 TL'ye satıyoruz. Şu anda domatesin yerlisi 90 TL, salkım domates ise 100 TL bandında. Biberler yerinde 100 TL biz 120 TL'ye satıyoruz. Bulursak uygun alıp uygun satmaya çalıyoruz. Pazardaki mallarımız kaliteli daha kalitelisi market ve manavlarda oluyor ama onlar da yüksek fiyat biçiyor" dedi.

Cumaoğlu, mümkün olduğunca kaliteli ürünler satmaya çalıştıklarını söyleyerek; "Pazara uygun şekilde bizlerde temiz mallar bulup almaya çalışıyoruz. En temiz mallar şuanda pazarlarda. Pazarlarda da rekabet var yok değil. Pisten kastım 2. ve 3. kalite mallar satanlar var. Biz mümkün olduğunca tezgahımızda 1. kalite mal satmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

