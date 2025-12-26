Kocasinan OTB'de dev imzalar atıldı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi büyümeye devam ediyor.

Kayseri'nin tarımsal üretim kapasitesini üst seviyeye taşıyacak olan Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Kayseri'yi tarımsal üretimde zirveye yerleştirecek. Bu kapsamda Kayseri'de modern tarım ve sanayinin geleceği olarak nitelendirilen Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), sunduğu imkanlar ve stratejik avantajlarıyla yatırımcıların odak noktası oldu. Altyapı çalışmalarının hız kazanması ve jeotermal kaynaklardan gelen müjdeli haberlerle birlikte bölge, Türkiye'nin en prestijli yatırım havzalarından biri haline geldi. Bölgede gerçekleştirilen jeotermal sondajlardan elde edilen yüksek sıcaklık ve debi oranları, 'Mutlu Haberler' olarak yatırımcı nezdinde yankı buldu. Altyapı inşaat ihalesinin sonuçlanması; elektrik, su ve yol hatlarının eş zamanlı olarak sahaya inmesiyle birlikte sera yatırım iştahı rekor seviyeye ulaştı. Hem üretim hem de sanayi parselleri için gelen yoğun talepler, projenin "cazibe merkezi" kimliğini tescilledi.

Geleceğin üretim üssü için imzalar atıldı

Projenin tüm yönetim ve uygulama süreçlerini büyük bir kararlılıkla yürüten Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ile projenin her aşamasını yakından takip ederek hayata geçmesi noktasında yoğun gayret gösteren Vali Yardımcısı ve OTB Müteşebbis Heyet Başkanı Ömer Tekeş, yeni yatırımcılarla gerçekleştirilen sözleşme töreninde bir araya geldi. İmza töreninde konuşan Başkan Recep Bağlamış, yatırımcı iştahının altını çizerek; "Kocasinan Jeotermal OTB, sadece bir sera projesi değil, Kayseri'nin tarım ekonomisini dünya standartlarına taşıyacak dev bir cazibe merkezidir. Jeotermal kaynaklarımızdan gelen verimli sonuçlar ve altyapıdaki kararlı adımlarımız, yatırımcı iştahını her geçen gün daha da artırıyor. Bugün attığımız imzalar, buradaki potansiyelin ne kadar yüksek olduğunun en net kanıtıdır. Bölgeye sadece tesis değil, bir gelecek inşa ediyoruz. Yatırımcımızın bu güveni, Kayseri'yi jeotermal tarımın başkenti yapacaktır" ifadelerini kullandı.